Во время рождественских праздников: умер известный гитарист группы The Cure Перри Бэмоунт

Во время рождественских праздников умер известный музыкант Перри Бэмоунт, который был гитаристом британской рок-группы The Cure. Ему в то время было 65 лет.

Бэмоунт умер дома после непродолжительной болезни. Об этом сообщили на официальном сайте группы The Cure 26 декабря.

"С огромной грустью мы подтверждаем смерть нашего друга и коллеги по группе Перри Бэмоунт, который умер после короткой болезни дома на Рождество", — говорится в сообщении.

В группе также добавили, что музыкант был "интуитивным" и "чрезвычайно творческим", а также стал "важной частью" The Cure.

Умер Перри Бэмоунт: что о нем известно

Перри Бэмоунт в составе группы The Cure

Перри БэмоунтБамонте был частью гастрольной команды группы The Cure с 1984 года, а в 1990 году его пригласили на место бывшего клавишника Роджера О'Доннелла, пишет издание BBC. Он играл на гитаре, клавишных и бас-гитаре, записав с группой пять студийных альбомов, в том числе известные композиции, такие как Friday I'm In Love, High и A Letter To Elise.

Также Бэмоунт участвовал в записи концертных альбомов группы Paris and Show в 1993 году. В течение 14 лет музыкант выступил на более 400 концертах The Cure.

Впоследствии Бэмоунт стал участником лондонской группы Love Amongst Ruin, где играл на гитаре. Он в частности пошел выступал в составе этого коллектива, чтобы помочь ему совершить тур с их вторым альбомом Lose Your Way. Однако после многолетнего перерыва, в 2022, вернулся к The Cure, сыграв с ним до 2024 года.

Известно, что Перри Бэмоунт также интересовался рыбалкой и построил успешную карьеру иллюстратора. Он в частности сотрудничал с журналом Fly Culture.

