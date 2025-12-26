Умер известный актер из сериала "Друзья": все подробности (фото)

В возрасте 60 лет умер актер Пэт Финн, известный ролями в культовых ситкомах 90-х, включая "Средний класс" (The Middle), а также играл в сериалах "Сайнфелд", "Бывает и хуже" и "Друзья", где сыграл доктора Роджера.

Пэт Финн умер 22 декабря в собственном доме в Лос-Анджелесе после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти актера сообщили его родные, отметив, что с 2022 года он лечился от рака, пишет издание BBC.

Семья опубликовала трогательное заявление в социальных сетях, описывая артиста как человека, который всегда жил на полную.

"Для него не существовало чужих людей — только друзья, с которыми он еще не успел познакомиться. Свою жизнь он прожил полный радости и энтузиазма", — говорится в сообщении близких покойного.

Карьера на телевидении

Карьеру на телевидении Финн начал в 1995 году, когда получил роль в проекте George Wendt Show, где сыграл брата центрального персонажа. В течение 1995-1997 годов он также снимался в сериале "Мерфи Браун".

В 1998-м актер исполнил роль Джо Мейо в легендарном "Сайнфелде". Его герой был организатором вечеринок, который заставлял гостей выполнять всю работу вместо него.

Съемки в сериалах

В конце 1990-х и в начале 2000-х Финн активно снимался как приглашенная звезда в популярных телепроектах. Среди них — "Король Квинса", "Друзья", "Шоу 70-х" и "Доктор Хаус". В сериале "Друзья" он появился в двух эпизодах как доктор Роджер, партнер Моники Геллер.

В конце 1990-х и в начале 2000-х Финн активно снимался как приглашенная звезда в популярных телепроектах Фото: IMDB

Наибольшее признание артист получил благодаря роли Билла Норвуда в ситкоме "Бывает и хуже", где снимался в течение восьми сезонов с 2011 по 2018 год. Также в его фильмографии есть ленты "Как все запутано" (2009) и Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Преподавал в университете

Параллельно с актерской деятельностью Пэт занимался импровизацией и преподавал в Университете Колорадо в должности адъюнкт-профессора. Он также был участником импровизационной труппы Beer Shark Mice.

"В течение многих лет он учил, поддерживал и вдохновлял бесчисленное количество студентов. Трудно найти кого-то, кто мог бы сказать о нем хоть слово критики", — отметила семья артиста.

Коллега по цеху, актер Ричард Кайнд, также выразил соболезнования по поводу утраты. По его словам, трудно представить "более доброго, искреннего, веселого и простого человека".

