Погиб актор Иван Кононенко из "Слуги народа": все подробности (фото)

Звезда комедийного сериала "Слуга народа" Иван Кононенко погиб на фронте. Украинского актера и стронгмен почти год считали пропавшим без вести на Курском направлении. Ему было 42 года.

Трагическую новость о смерти военного, который стал командиром военного взвода, сообщила его сестра, отмечает Государственное агентство по вопросам кино. Воина похоронили во вторник, 9 декабря, в Киеве.

Пошел на фронт добровольцем

Иван Кононенко ушел на фронт добровольцем еще весной 2022 года. После тяжелого ранения работал в ТЦК, однако после реабилитации снова вернулся на передовую.

Иван Коненко погиб на фронте Фото: Instagram

Об этом решении он рассказывал в Instagram.

"Поехал в Курском направлении. Вызвался сам, добровольно. У меня пока все", — отметил он.

25 февраля 2025 года воин пропал без вести в районе населенного пункта Ингульский Курской области. Его судьба оставалась неизвестной в течение года.

Відео дня

Чем известен Иван Кононенко?

Сообщается, что Кононенко до большой войны был призером и победителем десятков соревнований по тяжелой атлетике, входил в команду легендарного стронгмена Василия Вирастюка. Также он снимался в рекламе и кино. Его можно увидеть в таких картинах, как: "Слуга народа" (играл охранника и фитнес-тренера президента), "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество", "Сумасшедшая свадьба", "Крепостная", "Первые ласточки", "Желтая Звезда", "Киев днем и ночью", "Следователи", "Дозор", "Сентябрь", "Реальная мистика" и "Карась".

Актер Иван Кононенко Фото: Instagram

У Ивана Кононенко остались два сына: 5-летний Никита и 15-летний Архип.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Имел всесоюзную славу, а умер в забвении: как и где похоронили Андрея Харитонова.

Врач покойного Мэттью Перри сел на 2,5 года: называл актера "идиотом" и воспользовался зависимостью.

А вот украинский актер-воин Даниил Мирешкин объявил о разводе с женой, актрисой Ксенией Даниловой. Пара воспитывает дочь Василису.