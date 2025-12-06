Имел всесоюзную славу, а умер в забвении: как и где похоронили Андрея Харитонова (фото, видео)
Андрея Харитонова часто называли "романтическим героем эпохи": он обладал яркой внешностью, сильной эмоциональной манерой игры и способностью воплощать драматических персонажей. Его ранние роли до сих пор считаются культовыми для нескольких поколений зрителей.
Украинец посетил могилу звезды экрана и рассказал о его жизненном и творческом пути. Актер завещал похоронить себя именно в Киеве.
Как выглядит могила Андрея Харитонова
"Сегодня я хочу посетить и показать вам могилу выдающегося актера Андрея Харитонова", — начал блогер.
Украинец отметил, что тот родился в Киеве, окончил театральный институт имени Карпенко-Карого.
"Человек невероятно талантливый. Умер он в возрасте 59 лет в Москве. Он имел российское гражданство, однако завещал похоронить себя в Киеве", — сказал блогер.
Кто такой Андрей Харитонов
Андрей Александрович Харитонов — советский и украинский актер театра и кино, который стал популярным в 1980-х годах благодаря своим романтическим и героическим ролям.
Харитонов стал известным сразу после дебюта — главной роли в фильме "Овод" (1980) по роману Этель Лилиан Войнич. Его исполнение Артура Бертона принесло настоящую звездную популярность.
Другие заметные работы:
- "Сначала была песня" (1980);
- "Благочестивая Марта" (1980);
- "Увлечение" (1982);
- "Белая ворона" (1988).
В последние годы также занимался режиссурой.
Харитонов был человеком достаточно закрытым. Он редко давал интервью о частной жизни и избегал публичности.
Болезнь и последние годы
В 2010-х годах Харитонов тяжело болел онкологией. Из-за этого он мало появлялся в медиа и практически не выступал публично.
Коллеги и знакомые отмечали, что он до последнего пытался работать — занимался небольшими театральными проектами, писал, консультировал молодых актеров. Умер в РФ в 2019 году, но по завещанию его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.
