Мав всесоюзну славу, а помер у забутті: як та де поховали Андрія Харитонова (фото, відео)

Андрія Харитонова часто називали "романтичним героєм епохи": він мав яскраву зовнішність, сильну емоційну манеру гри та здатність втілювати драматичних персонажів. Його ранні ролі досі вважаються культовими для кількох поколінь глядачів.

Українець відвідав могилу зірки екрану та розповів про його життєвий та творчий шлях. Актор заповів поховати себе саме в Києві.

Українець показав могилу Андрія Харитонова

Як виглядає могила Андрія Харитонова

"Сьогодні я хочу відвідати та показати вам могилу видатного актора Андрія Харитонова", — почав блогер.

Українець наголосив, що той народився в Києві, закінчив театральний інститут імені Карпенка-Карого.

"Людина неймовірно талановита. Помер він у віці 59 років у Москві. Він мав російське громадянство, проте заповідав поховати себе в Києві", — сказав блогер.

Могила Андрія Харитонова Фото: YouTube

Хто такий Андрій Харитонов

Андрій Олександрович Харитонов — радянський та український актор театру й кіно, який став популярним у 1980-х роках завдяки своїм романтичним та героїчним ролям.

Харитонов став відомим одразу після дебюту — головної ролі в фільмі "Овод" (1980) за романом Етель Ліліан Войнич. Його виконання Артура Бертона принесло справжню зіркову популярність.

Інші помітні роботи:

"Спочатку була пісня" (1980);

"Благочестивая Марта" (1980);

"Захоплення" (1982);

"Біла ворона" (1988).

Андрій Харитонов Фото: YouTube

В останні роки також займався режисурою.

Харитонов був людиною досить закритою. Він рідко давав інтерв’ю про приватне життя й уникав публічності.

Хвороба та останні роки

У 2010-х роках Харитонов тяжко хворів на онкологію. Через це він мало з’являвся в медіа й практично не виступав публічно.

Колеги й знайомі відзначали, що він до останнього намагався працювати — займався невеликими театральними проєктами, писав, консультував молодих акторів. Помер у РФ у 2019 році, але за заповітом його поховали в Києві на Байковому кладовищі.

