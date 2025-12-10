Загинув актор Іван Кононенко зі "Слуги народу": всі подробиці (фото)

Зірка комедійного серіалу "Слуга народу" Іван Кононенко загинув на фронті. Українського актора та стронгмена майже рік вважали зниклим безвісти на Курському напрямку. Йому було 42 роки.

Трагічну новину про смерть військового, який став командиром військового взводу, повідомила його сестра, зазначає Державне агентство з питань кіно. Воїна поховали у вівторок, 9 грудня, у Києві.

Пішов на фронт добровольцем

Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем ще навесні 2022 року. Після важкого поранення працював у ТЦК, однак після реабілітації знову повернувся на передову.

Іван Коненко загинув на фронті Фото: Instagram

Про це рішення він розповідав в Instagram.

"Поїхав в Курському напрямку. Визвався сам, добровільно. У мене поки все", — зазначив він.

25 лютого 2025 року воїн зник безвісти в районі населеного пункту Інгульський Курської області. Його доля залишалася невідомою протягом року.

Чим відомий Іван Кононенко?

Повідомляється, що Кононенко до великої війни був призером і переможцем десятків змагань з важкої атлетики, входив до команди легендарного стронґмена Василя Вірастюка. Також він знімався у рекламі та кіно. Його можна побачити у таких картинах, як: "Слуга народу" (грав охоронця та фітнес-тренера президента), "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво", "Скажене весілля", "Кріпосна", "Перші ластівки", "Жовта Зірка", "Київ вдень та вночі", "Слідчі", "Дозор", "Вересень", "Реальна містика" та "Карась".

Актор Іван Кононенко Фото: Instagram

У Івана Кононенка залишилися два сини: 5-річний Нікіта та 15-річний Архип.

