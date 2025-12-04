Лікар покійного Меттью Перрі сів на 2,5 роки: називав актора "ідіотом" і скористався залежністю

Суддя Шерілін Піс Гарнетт зазначила, що 44-річний лікар Сальвадор Пласенсія не передавав актору конкретно той кетамін, який став причиною його смерті, але був одним з тих, хто підживлював залежність Перрі від препарату.

У матеріалах справи зазначається, що Меттью Перрі легально приймав кетамін для лікування депресії. Але коли його постійний лікар відмовився надавати необхідну кількість препарату, той звернувся до Пласенсії, який продавав засіб незаконно, пише CNN.

Хто вбив Меттью Перрі?

Пласенсія став першим з п’яти обвинувачених у справі, хто отримав вирок. Лікар зізнався, що скористався Перрі, який в той час боровся із залежністю. У листуванні з іншим лікарем Пласенсія називав Перрі "ідіотом", якого можна використовувати для заробітку.

Лікар Сальвадор Пласенсія Фото: CNN

За словами очевидців, лікаря вивели із зали суду в кайданках, а його мати голосно плакала. Прокурори вимагали три роки позбавлення волі, тоді як захист просив пом’якшення до одного дня ув'язнення плюс випробувальний термін.

Пропозиція адвокатів

Адвокати Пласенсії схарактеризували свого підзахисного як людину, яка вибралася з бідності, щоб стати лікарем. Мовляв, його обожнюють пацієнти, деякі з яких надали суду позитивні відгуки.

Меттью Перрі помер після багаторічної боротьби із залежністю у 2023 році, коли йому було лише 54. Актор знімався разом із Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом та Девідом Швіммером у популярному серіалі "Друзі" протягом 10 сезонів з 1994 по 2004 рік.

