Врач покойного Мэттью Перри сел на 2,5 года: называл актера "идиотом" и воспользовался зависимостью

Судья Шерилин Пис Гарнетт отметила, что 44-летний врач Сальвадор Пласенсия не передавал актеру конкретно тот кетамин, который стал причиной его смерти, но был одним из тех, кто подпитывал зависимость Перри от препарата.

В материалах дела отмечается, что Мэттью Перри легально принимал кетамин для лечения депрессии. Но когда его постоянный врач отказался предоставлять необходимое количество препарата, тот обратился к Пласенсии, который продавал средство незаконно, пишет CNN.

Кто убил Мэттью Перри?

Пласенсия стал первым из пяти обвиняемых по делу, кто получил приговор. Врач признался, что воспользовался Перри, который в то время боролся с зависимостью. В переписке с другим врачом Пласенсия называл Перри "идиотом", которого можно использовать для заработка.

Доктор Сальвадор Пласенсия Фото: CNN

По словам очевидцев, врача вывели из зала суда в наручниках, а его мать громко плакала. Прокуроры требовали три года лишения свободы, тогда как защита просила смягчения до одного дня заключения плюс испытательный срок.

Предложение адвокатов

Адвокаты Пласенсии охарактеризовали своего подзащитного как человека, который выбрался из бедности, чтобы стать врачом. Мол, его обожают пациенты, некоторые из них предоставили суду положительные отзывы.

Мэттью Перри умер после многолетней борьбы с зависимостью в 2023 году, когда ему было всего 54. Актер снимался вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером в популярном сериале "Друзья" в течение 10 сезонов с 1994 по 2004 год.

