Близкий друг Мэттью Перри рассказал, о чем покойный актер лгал всем

В своих мемуарах Перри писал, что "чист" с 2021 года, однако его друзья говорят обратное.

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Американский актер Мэттью Перри, который скончался 28 октября на 55-м году жизни, никогда не переставал употреблять запрещенные вещества, хотя и уверял всех, что "чист". Об этом изданию Daily Mail рассказал близкий друг звезды, имени которого таблоид не называет.

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По словам инсайдера, информация в мемуарах актера, выпушенных в 2022 году, о том, что он преодолел свою зависимость с помощью тренера по трезвости и лучшего друга, были ложью.

"Он лгал всем о своей чистоте. Он никогда не был таким. Это очень печально. Знаешь, самая большая ложь, которую он сказал, была, вероятно, самому себе. Он мог быть довольно манипулятивным человеком, когда дело касалось его борьбы с употреблением наркотиков, но это была такая борьба, такая битва, и он боролся каждый день до конца", – отметил источник.

На днях СМИ опубликовали результаты вскрытия Мэттью. Из отчета судмедэкспертов следует, что он умер от острого воздействия кетамина" и утонул, при этом в организме Перри было такое же количество кетамина, как и у пациента больницы под общим наркозом.

"Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес определил причину смерти 54-летнего актера Мэтью Лэнгфорда Перри как острое воздействие кетамина. Факторы, способствовавшие смерти господина Перри, включают утопление, ишемическую болезнь сердца и воздействие бупренорфина (используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов). Смерть произошла в результате несчастного случая. Перри был найден лицом вниз в джакузи, примыкающем к бассейну его дома в Лос-Анджелесе, в 16:17 28 октября", – говорится в документах.

Как заявил судмедэксперт, актер получал инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии, но последний сеанс был за полторы недели до его смерти, а кетамин находится в организме только 3-4 часа, что означает, что он не привел к непосредственно к его смерти.

"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основными летальными последствиями будут как чрезмерная стимуляция сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", – заключил судмедэксперт Раффи Джабурян.

В своих мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" Перри описывал борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями. Он рассказал, что потратил девять миллионов долларов на программы по трезвости, посетил 6000 собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации и 65 раз – курс детоксикации. На протяжении всей его наркозависимости и выздоровления ему помогала личная помощница, которую он считал своей опорой и "лучшим другом".

Мэттью, как говорится в книге, преодолел зависимость в 2021 году и начал вести более здоровый образ жизни. Однако судебно-медицинский эксперт нашел доказательства его многолетнего злоупотребления наркотиками и алкоголем: Перри страдал от "хронического застоя печени в печени" – предшественника цирроза печени, хотя он и не перешел в цирроз.

У него также был нефросклероз почек – затвердение тканей, вызванное длительным, плохо контролируемым высоким кровяным давлением и длительным употреблением наркотиков. Кроме того, вскрытие Перри выявило хронический фиброз поджелудочной железы — опиоиды подозреваются в повреждении поджелудочной железы, повреждение сердца и легких.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала о состоянии Мэттью Перри перед смертью.