Помер відомий актор з серіалу "Друзі": всі подробиці (фото)

У віці 60 років помер актор Пет Фінн, відомий ролями у культових ситкомах 90-х, зокрема "Середній клас" (The Middle), а також грав у серіалах "Сайнфелд", "Буває й гірше" і "Друзі", де зіграв доктора Роджера.

Пет Фінн помер 22 грудня у власному помешканні у Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Про смерть актора повідомили його рідні, зазначивши, що з 2022 року він лікувався від раку, пише BBC. Родина опублікувала зворушливу заяву в соціальних мережах, описуючи артиста як людину, яка завжди жила на повну.

"Для нього не існувало чужих людей — тільки друзі, з якими він ще не встиг познайомитися. Своє життя він прожив сповнений радості та ентузіазму", — ідеться у повідомленні близьких покійного.

Кар'єра на телебаченні

Кар'єру на телебаченні Фінн розпочав 1995 року, коли отримав роль у проєкті George Wendt Show, де зіграв брата центрального персонажа. Протягом 1995–1997 років він також знімався в серіалі "Мерфі Браун".

У 1998-му актор виконав роль Джо Мейо в легендарному "Сайнфелді". Його герой був організатором вечірок, який змушував гостей виконувати всю роботу замість нього.

Зйомки в серіалах

Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х Фінн активно знімався як запрошена зірка в популярних телепроєктах. Серед них — "Король Квінса", "Друзі", "Шоу 70-х" та "Доктор Хаус". У серіалі "Друзі" він з'явився у двох епізодах як доктор Роджер, партнер Моніки Геллер.

Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х Фінн активно знімався як запрошена зірка в популярних телепроєктах Фото: IMDB

Найбільшого визнання артист здобув завдяки ролі Білла Норвуда в ситкомі "Буває й гірше", де знімався протягом восьми сезонів з 2011 по 2018 рік. Також у його фільмографії є стрічки "Як все заплутано" (2009) та Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Викладав в університеті

Паралельно з акторською діяльністю Пет займався імпровізацією та викладав в Університеті Колорадо на посаді ад'юнкт-професора. Він також був учасником імпровізаційної трупи Beer Shark Mice.

"Протягом багатьох років він навчав, підтримував та надихав незліченну кількість студентів. Важко знайти когось, хто міг би сказати про нього хоч слово критики", — наголосила родина артиста.

Колега по цеху, актор Річард Кайнд, також висловив співчуття з приводу втрати. За його словами, важко уявити "добрішу, щирішу, веселішу та простішу людину".

