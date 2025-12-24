Зірка Nickelodeon живе на вулиці: мати просить фанатів не давати йому грошей (відео)

Журналісти зустріли популярного в дитинстві 36-річного актора Тайлора Чейза з серіалу Nickelodeon на вулиці, коли він порпався у смітті. Коли небайдужа жінка зібрала для нього гроші, мати попросила фанатів не пропонувати йому допомогу.

Історію Тайлора Чейза розповідає Daily Mail. Найбільшу популярність актору принесла роль Мартіна Кверлі в серіалі "Розсекречений посібник Неда з виживання в школі" на Nickelodeon, яку він зіграв у 15 років.

Чейз грав Кверлі з 2004-го по 2007 рік, та після кількох інших невеликих ролей його акторська кар'єра згасла.

Він переїхав до батька до штату Джорджія, а у 2014 році почав публікували на YouTube відео з декламуваннями поезії, яка відображала його психічний стан.

"Я — листок у водостічній трубі, який неминуче закінчить своє життя у каналізації", — сказав він в одному з цих віршів під назвою "Біполярний".

Відео дня

Близько 9 років тому Тайлор переїхав до Ріверсайда в Каліфорнії, де працює рієлтором його мати. Він намагався займатися творчістю, у 2020 році опублікував два фентезійні романи під псевдонімом Shrine Tylor, а також продовжував робити відео зі своїми віршами та озвучувати власні книги до жовтня 2021 року.

Тоді він почав проводити більше часу на вулицях та багато разів був заарештований правоохоронцями: з серпня 2023 року проти нього було відкрито 12 кримінальних справ. Місцева влада пропонувала йому допомогу з тимчасовим житлом, та Чейз відмовлявся від притулку та лікування від наркотичної та алкогольної залежності.

Журналісти зустріли Тайлора Чейза на вулицях Ріверсайда.

Тайлор Чейз живе на вулиці

Коли журналісти знайшли Тайлора Чейза, він копирсався в землі за магазином на жвавій вулиці в штанях, на яких були нашиті зображення персонажів мультсеріалу Nickelodeon Rugrats. Він тримав у брудних, укритих пухирями руках жменю різдвяних листівок.

"Вони дуже гарні. Мені просто подобається думати про них, я б сказав. Я відчуваю хвилювання, святковий настрій, радість. Здається, скоро настане час святкувати", — сказав Тайлор.

За словами журналістів, обличчя колишнього актора проясніло, коли в ньому впізнали колишню телезірку.

"Ви чули про "Розсекречений посібник Неда з виживання у школі?" Ми почали у 2004 році та перейшли до третього сезону у 2007. Після цього ми влаштували вечірку на завершення, урочистості, щось на кшталт щасливого свята", — сказав ексактор.

Він наполягав на тому, що не є бездомним і живе поряд.

"Насправді це не так, у мене є друзі та родина. Я живу тут, поблизу. Моя мама тут. Мені допомагає багато хороших людей", — запевнив чоловік.

Чейз зізнався журналістам, що "любить вейпити" та приймає психіатричні препарати, хоча йому не діагностували розлади, а замість їжі попросив марихуану.

За його словами, він розглядає можливість повернутися в Джорджію та побачитися з батьком.

Мати Тайлора, рієлтор Паула Мойсіо, живе неподалік, та вона відмовилася давати коментар щодо її сина.

Користувачка Instagram Сітлаллі Вілсон, побачивши Чейза на вулицях міста, організувала акцію GoFundMe та зібрала для нього 1 200 доларів, та Мойсіо попросила її закрити збір.

"Тайлору потрібна медична допомога, а не гроші. Але він відмовляється. Я ціную ваші зусилля. Але гроші йому не допоможуть. Я купила йому кілька телефонів, але він їх втрачає за день-два. Він не може сам розпоряджатися грошима на ліки", — написала мати організаторці збору.

Колеги Чейза по Nickelodeon висловили свій шок, коли побачили відео з колишнім актором.

"На початку цього тижня я отримав погані новини про нашого дорогого друга Тайлора Чейза. Мені було важко це пережити. Коли я вперше це побачив, я розсердився, бо подумав: навіщо світити на камеру чиєсь обличчя у скрутні часи? Але потім я злився на себе, бо почувався безсилим, бо, здавалося, мало що міг зробити", — сказав Деніел Кертіс Лі.

Нагадаємо, 21 грудня Фокус розповідав, що діти Маколея Калкіна не підозрюють про виконання його батьком головної ролі у фільмі "Сам удома".

19 грудня ЗМІ писали, що акторка Анджеліна Джолі зазнала поразки в суді проти свого колишнього чоловіка Бреда Пітта.