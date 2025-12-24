Звезда Nickelodeon живет на улице: мать просит фанатов не давать ему денег (видео)

Журналисты встретили популярного в детстве 36-летнего актера Тайлора Чейза из сериала Nickelodeon на улице, когда он копался в мусоре. Когда неравнодушная женщина собрала для него деньги, мать попросила поклонников не предлагать ему помощь.

Историю Тайлора Чейза рассказывает Daily Mail. Наибольшую известность актеру принесла роль Мартина Кверли в сериале "Рассекреченное пособие Неда по выживанию в школе" на Nickelodeon, которую он сыграл в 15 лет.

Чейз играл Кверли с 2004-го по 2007 год, но после нескольких других небольших ролей его актерская карьера угасла.

Он переехал к отцу в штат Джорджия, а в 2014 году начал публиковать на YouTube видео с декламированием поэзии, которая отражала его психическое состояние.

"Я — листок в водосточной трубе, который неизбежно закончит свою жизнь в канализации", — сказал он в одном из этих стихотворений под названием "Биполярный".

Відео дня

Около 9 лет назад Тайлор переехал в Риверсайд в Калифорнии, где работает риэлтором его мать. Он пытался заниматься творчеством, в 2020 году опубликовал два фэнтезийных романа под псевдонимом Shrine Tylor, а также продолжал делать видео со своими стихами и озвучивать собственные книги до октября 2021 года.

Тогда он начал проводить больше времени на улицах и много раз был арестован правоохранителями: с августа 2023 года против него было открыто 12 уголовных дел. Местные власти предлагали ему помощь с временным жильем, но Чейз отказывался от приюта и лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

Журналисты встретили Тайлора Чейза на улицах Риверсайда.

Тайлор Чейз живет на улице

Когда журналисты нашли Тайлора Чейза, он копался в земле за магазином на оживленной улице в штанах, на которых были нашиты изображения персонажей мультсериала Nickelodeon Rugrats. Он держал в грязных, покрытых волдырями руках горсть рождественских открыток.

"Они очень хороши. Мне просто нравится думать о них, я бы сказал. Я чувствую волнение, праздничное настроение, радость. Кажется, скоро наступит время праздновать", — сказал Тайлор.

По словам журналистов, лицо бывшего актера прояснилось, когда в нем узнали бывшую телезвезду.

"Вы слышали о "Рассекреченном пособии Неда по выживанию в школе?" Мы начали в 2004 году и перешли к третьему сезону в 2007. После этого мы устроили вечеринку в завершение, торжества, что-то вроде счастливого праздника", — сказал экс-актер.

Он настаивал на том, что не является бездомным и живет рядом.

"На самом деле это не так, у меня есть друзья и семья. Я живу здесь, поблизости. Моя мама здесь. Мне помогает много хороших людей", — заверил мужчина.

Чейз признался журналистам, что "любит вейпить" и принимает психиатрические препараты, хотя ему не диагностировали расстройства, а вместо еды попросил марихуану.

По его словам, он рассматривает возможность вернуться в Джорджию и увидеться с отцом.

Мать Тайлора, риелтор Паула Мойсио, живет неподалеку, но она отказалась давать комментарий относительно ее сына.

Пользовательница Instagram Ситлалли Уилсон, увидев Чейза на улицах города, организовала акцию GoFundMe и собрала для него 1 200 долларов, но Мойсио попросила ее закрыть сбор.

"Тайлору нужна медицинская помощь, а не деньги. Но он отказывается. Я ценю ваши усилия. Но деньги ему не помогут. Я купила ему несколько телефонов, но он их теряет за день-два. Он не может сам распоряжаться деньгами на лекарства", — написала мать организатору сбора.

Коллеги Чейза по Nickelodeon выразили свой шок, когда увидели видео с бывшим актером.

"В начале этой недели я получил плохие новости о нашем дорогом друге Тайлоре Чейзе. Мне было трудно это пережить. Когда я впервые это увидел, я рассердился, потому что подумал: зачем светить на камеру чье-то лицо в трудные времена? Но потом я злился на себя, потому что чувствовал себя бессильным, потому что, казалось, мало что мог сделать", — сказал Дэниел Кертис Ли.

Напомним, 21 декабря Фокус рассказывал, что дети Маколея Калкина не подозревают об исполнении его отцом главной роли в фильме "Один дома".

19 декабря СМИ писали, что актриса Анджелина Джоли потерпела поражение в суде против своего бывшего мужа Брэда Питта.