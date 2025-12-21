Держит в тайне: дети Маколея Калкина не подозревают, что их отец — звезда фильма "Один дома"

Маленькие сыновья Маколея Калкина без ума от фильма "Один дома". Однако они до сих пор не знают, что Кевина, младшего Маккалистера, сыграл их папа.

Сыновья актера, 4-летний Дакота и 3-летний Карсон смотрят фильм о невероятных приключениях мальчика по имени Кевин как самую обычную сказку. Об этом Маколей Калкин рассказал в программе Mythical Kitchen.

Малыши, по его словам, не догадываются, кого именно они видят на экране. Калкин же, по его словам, специально не раскрывает свой секрет и планирует "сохранить магию" как можно дольше.

Однако его старший сын уже начал что-то подозревать, признался актер. Когда артист показал Дакоте свое детское фото, тот глубокомысленно заметил, что ребенок на фотографии похож на Кевина.

Калкину пришлось быстро сменить тему, чтобы не раскрыть правду раньше времени.

Відео дня

Что известно о личной жизни Маколея Калкина

Маколей Калкин и Бренда Сонг Фото: Из открытых источников

Со своей нынешней партнершей, актрисой и моделью Брендой Сонг, Калкин познакомился в 2017 году, на съемках фильма "Changeland". В апреле 2021 года у пары родился сын Дакота Сонг Калкин, а в декабре 2022 года у них родился мальчик, которого назвали Карсон.

Напомним, Маколей Калкин открыт к возможности возвращения к культовой роли Кевина МакКаллистера в потенциальном продолжении франшизы "Один дома". Актер даже поделился собственной концепцией сюжета, который, по его мнению, мог бы вдохнуть новую жизнь в легендарную историю.