"Один дома" по-новому: Калкин готов вернуться к роли Кевина и поделился идеей сиквела

Маколей Калкин открыт к возможности возвращения к культовой роли Кевина МакКаллистера в потенциальном продолжении франшизы "Один дома". Актер даже поделился собственной концепцией сюжета, который, по его мнению, мог бы вдохнуть новую жизнь в легендарную историю.

Как сообщает издание Variety, во время одного из своих выступлений в рамках тура "Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным" актер признался, что не исключает возможности снова примерить образ Кевина, но при этом подчеркнул: любое продолжение должно быть действительно стоящим и хорошо продуманным. Калкин уточнил, что уже имеет собственную идею, которая могла бы стать интересной для зрителей и соответствовать духу оригинальных фильмов.

По замыслу актера, в потенциальном продолжении Кевин предстает взрослым мужчиной, который либо разведен, либо вдов, и самостоятельно воспитывает ребенка. Конфликт между отцом и сыном становится основой сюжета: ребенок сердится на отца и ставит ему ловушки, из-за чего Кевин оказывается в комичных и в то же время эмоционально значимых ситуациях. Калкин отметил, что "дом в этой истории становится метафорой наших взаимоотношений", а главная задача героя — "вернуться в сердце своего ребенка".

Актер добавил, что эта концепция позволяет сохранить дух оригинальной франшизы, но в то же время сделать историю более взрослой и глубокой. По его словам, вместо классических грабителей главными антагонистами становятся семейные недоразумения и детские шалости, что создает как комический эффект, так и возможность исследовать тему отцовства и взаимопонимания между поколениями.

Как пишет издание, франшиза "Один дома" сделала Маколея Калкина одной из самых популярных детских звезд конца 1980-х — начала 1990-х годов. Первый фильм, который вышел в 1990 году, стал коммерческим хитом с кассовыми сборами 476 миллионов долларов в мире, а сиквел 1992 года "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" закрепил статус Калкина как культовой детской звезды того времени.

Впрочем, режиссер оригинального фильма Крис Коламбус неоднократно высказывал сомнения относительно новых продолжений. Он считает, что очарование первого фильма было уникальным и его невозможно воспроизвести, поэтому попытки возвращаться к истории могут лишь испортить наследие.

"Этот фильм существует как особый момент времени, который нельзя повторить", — говорил Коламбус в августе 2025 года изданию Entertainment Tonight.

Предыдущие попытки продолжить франшизу без участия Калкина и Коламбуса, включая "Один дома 3" (1997), "Один дома 4" (2002, телеверсия) и перезапуск Disney+ в 2021 году с участием молодого актера Арчи Йейтса, не смогли воссоздать магию оригинала и получили в основном критические отзывы. Эти попытки, по мнению критиков и фанатов, подтверждают слова Коламбуса: оригинальная история остается неповторимой, и ее стоит воспринимать как классический праздничный фильм, а не пытаться искусственно воспроизвести.

