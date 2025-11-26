"Сам удома" по-новому: Калкін готовий повернутися до ролі Кевіна та поділився ідеєю сиквелу

Маколей Калкін відкритий до можливості повернення до культової ролі Кевіна МакКаллістера у потенційному продовженні франшизи "Сам удома". Актор навіть поділився власною концепцією сюжету, який, на його думку, міг би вдихнути нове життя в легендарну історію.

Як повідомляє видання Variety, під час одного зі своїх виступів у межах туру "Ностальгічна ніч з Маколеєм Калкіним" актор зізнався, що не виключає можливості знову приміряти образ Кевіна, але водночас наголосив: будь-яке продовження має бути дійсно варте уваги та добре продумане. Калкін уточнив, що вже має власну ідею, яка могла б стати цікавою для глядачів і відповідати духу оригінальних фільмів.

За задумом актора, у потенційному продовженні Кевін постає дорослим чоловіком, який або розлучений, або вдів, і самостійно виховує дитину. Конфлікт між батьком і сином стає основою сюжету: дитина сердиться на батька і ставить йому пастки, через що Кевін опиняється у комічних і водночас емоційно значущих ситуаціях. Калкін зазначив, що "будинок у цій історії стає метафорою наших взаємин", а головне завдання героя — "повернутися в серце своєї дитини".

Актор додав, що ця концепція дає змогу зберегти дух оригінальної франшизи, але водночас зробити історію більш дорослою і глибокою. За його словами, замість класичних грабіжників головними антагоністами стають сімейні непорозуміння та дитячі витівки, що створює як комічний ефект, так і можливість дослідити тему батьківства та взаєморозуміння між поколіннями.

Як пише видання, франшиза "Сам удома" зробила Маколея Калкіна однією з найпопулярніших дитячих зірок кінця 1980-х — початку 1990-х років. Перший фільм, який вийшов 1990 року, став комерційним хітом із касовими зборами 476 мільйонів доларів у світі, а сиквел 1992 року "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" закріпив статус Калкіна як культової дитячої зірки того часу.

Втім, режисер оригінального фільму Кріс Коламбус неодноразово висловлював сумніви щодо нових продовжень. Він вважає, що чарівність першого фільму була унікальною і її неможливо відтворити, тому намагання повертатися до історії можуть лише зіпсувати спадщину.

"Цей фільм існує як особливий момент часу, який не можна повторити", — говорив Коламбус у серпні 2025 року виданню Entertainment Tonight.

Попередні спроби продовжити франшизу без участі Калкіна та Коламбуса, включно з "Сам удома 3" (1997), "Сам удома 4" (2002, телеверсія) та перезапуском Disney+ 2021 року за участю молодого актора Арчі Єйтса, не змогли відтворити магію оригіналу та отримали здебільшого критичні відгуки. Ці спроби, на думку критиків і фанатів, підтверджують слова Коламбуса: оригінальна історія залишається неповторною, і її варто сприймати як класичний святковий фільм, а не намагатися штучно відтворити.

