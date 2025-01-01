Особняк из легендарного фильма "Один дома" продали за более 5 млн долларов (фото)

В 2021 году дом можно было арендовать на Airbnb только на одну ночь за 25 долларов. Он расположен в пригороде Чикаго.

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Имение из культового новогоднего фильма "Один дома" продали в конце 2024 года за $5,25 млн. Об этом пишет Independent.

Недвижимость, которую построили в 1921 году, расположена в пригороде Чикаго. Ее в очередной раз выставили на продажу в мае 2024 года. До этого особняк продали за $1,58 млн в 2012 году. Тогда новые владельцы сделали масштабный ремонт.

Площадь "дома Кевина" — 836 кв.м. Он имеет шесть ванных комнат, большой зимний сад, спортивную площадку для игры в баскетбол, четыре камина, две прачечные, две гидромассажные ванны, небольшой бар, пространство для отдыха и частный кинозал.

В частности, во время ремонта была реконструирована лестница на второй этаж, по которой главный герой фильма Кевин спускался вниз на санках.

Поместье из фильма "Один дома" Фото: коллаж Фокус

Отметим, что вид поместья использовался как дом семьи Маккаллистеров в первом фильме "Один дома" 1990 года, а также во второй части "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" в 1992 году.

Маколей Калкин, главный герой фильма, говорил, что думал о покупке поместья.

"Я думал купить его ради забавы", — отмечал актер.

Впрочем, его планы не осуществились.

В 2021 году дом можно было арендовать на Airbnb только на одну ночь за 25 долларов.

Поместье из фильма "Один дома" Фото: 20th Century Fox

Напомним, как сейчас выглядят актеры "Один дома".

Также Фокус писал о киноляпе в фильме "Один дома".