Не заметили даже создатели: фаны франшизы "Один дома" нашли грандиозный ляп в сценарии

Пользователи в соцсетях живо обсуждают серьезный недостаток в сценарии фильма. Одни говорят, что этому есть свое объяснение, однако большинство считает такой провал обычной невнимательностью сценаристов.

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Две части франшизы "Один дома" 1990 и 1992 года с Маколеем Калкиным в главной роли считаются классикой рождественского кино. Однако фанаты начали активно обсуждать серьезную сюжетную дыру в фильмах, которую называют откровенным провалом сценаристов, пишет издание Daily Star.

Пользователи на одном форумов в Reddit нашли странный момент — они говорят, что если внимательно посмотреть начало второй части "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", то ни разу ни один из персонажей не упоминает факт попытки кражи "Мокрых бандитов" из первой части.

"На протяжении всего второго фильма семья Кевина говорит только то, что он остался один на Рождество. Но ни разу они не упоминают тот факт, что он противодействовал двум ворам, пока был один дома", — написал один из корреспондентов.

Еще один пользователь говорит, что тоже удивился этому. Он вспомнил, как отец Кевина нашел золотой зуб, и выражением лица тот должен был понять, что это — зуб Гарри.

"Мне всегда было интересно, как он должен был ответить на вопрос, откуда тот взялся", — пишет пользователь.

Еще один корреспондент пишет, что единственное объяснение такому ляпу это тот факт, что "действия обоих фильмов происходят в собственных вселенных". Один из корреспондентов удивился, почему члены семьи МакКалистеров по меньшей мере не заметили следов ловушек Кевина на Марву и Гарри.

"Никто не поставил под сомнение всю кровь, волосы, сожженную кожу на дверных ручках в доме? Кажется, семья очень невнимательная", — отмечает пользователь.

Напомним, мы писали о том, кем на самом деле работали родители Кевина. Ответ режиссера Криса Коламбуса положил конец многолетним спекуляциям, откуда у родителей Кевина были деньги на красивый особняк и путешествия на праздники.

Также мы рассказывали, что фильмы "Один дома" и "Кошмар перед Рождеством" имеют что-то общее. Как заметили фанаты рождественских фильмов, канадская актриса Кэтрин О'Хара озвучивала Салли в "Кошмаре перед Рождеством", а также играла мать Кевина в "Один дома".