Странная связь: фильмы "Один дома" и "Кошмар перед Рождеством" имеют нечто общее (фото)

Как заметили фанаты рождественских фильмов, канадская актриса Кэтрин О’Хара озвучивала Салли в "Кошмаре перед Рождеством", а также играла мать Кевина в "Один дома".

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"Один дома" и "Кошмар перед Рождеством" — две классические праздничные картины, но знаете ли вы, что эти два фильма на самом деле связаны по-другому? Люди только сейчас обнаруживают эту связь, и она их просто поражает. Об этом пишет издание Мirror.

Когда дело доходит до Рождества, кто не любит свернуться калачиком на диване и посмотреть праздничный фильм? И выбор очень большой. Некоторые популярные варианты включают "Реальную любовь", "Эльф", "Чудо на 34-й улице", "Гремлины" и всеми любимый "Крепкий орешек".

Два других культовых фильма, которые всегда заслживают повторного просмотра, — "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли и "Кошмар перед Рождеством" Тима Бертона (который, возможно, является фильмом на Хэллоуин). Оба очень разные, но каждый из них несет в себе свое особое послание о том, что означает для людей праздничный сезон.

И хотя, возможно, еще слишком рано начинать смотреть рождественские фильмы, некоторые люди только сейчас осознают, что "Один дома", вышедший в 1990 году, и "Кошмар перед Рождеством" 1993 года на самом деле связаны.

В своем посте в Instagram один из пользователей поделился коллекцией фотографий кадров из фильмов "Битлджус" один и два, "Один дома" и "Кошмар перед Рождеством" и заявил: "Мы приближаемся к сезону Кэтрин О’Хары".

Отреагировав на коллаж, люди были ошеломлены, узнав, что канадская актриса Кэтрин О’Хара озвучивала Салли в "Кошмаре перед Рождеством", а также играла мать Кевина Кейт МакКаллистер в "Один дома". Один человек ответил: "Я в сегодня лет узнал, что она играет Салли".

Другой человек согласился, добавив: "Подождите! Кэтрин О’Хара — это Салли?!?! Как я мог не знать этого?!?!". Второй пользователь написал: "Я бы поклялся под страхом наказания за лжесвидетельство, что Салли озвучивала Шелли Дюваль. Мне понадобится минута, чтобы это понять…" А третий человек воскликнул: "Она была САЛЛИ?! С ума сойти."

Другие пользователи поделились еще фактами о Кэтрин О’Хара, включая то, что она также играла персонажа Шок в "Кошмаре перед Рождеством".

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