Дивний зв'язок: фільми "Сам удома" і "Кошмар перед Різдвом" мають щось спільне (фото)

Як помітили фанати різдвяних фільмів, канадська акторка Кетрін О'Хара озвучувала Саллі в "Кошмарі перед Різдвом", а також грала матір Кевіна в "Сам удома".

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"Сам удома" і "Кошмар перед Різдвом" — дві класичні святкові картини, але чи знаєте ви, що ці два фільми насправді пов'язані по-іншому? Люди тільки зараз виявляють цей зв'язок, і він їх просто вражає. Про це пише видання Мirror.

Коли справа доходить до Різдва, хто не любить згорнутися калачиком на дивані та подивитися святковий фільм? І вибір дуже великий. Деякі популярні варіанти включають "Реальну любов", "Ельф", "Диво на 34-й вулиці", "Гремліни" і всіма улюблений "Міцний горішок".

Два інших культових фільми, які завжди заслуговують на повторний перегляд, — "Сам удома" з Маколеєм Калкіним у головній ролі та "Кошмар перед Різдвом" Тіма Бертона (який, можливо, є фільмом на Геловін). Обидва дуже різні, але кожен із них несе в собі своє особливе послання про те, що означає для людей святковий сезон.

І хоча, можливо, ще занадто рано починати дивитися різдвяні фільми, деякі люди тільки зараз усвідомлюють, що "Сам удома", що вийшов 1990 року, і "Кошмар перед Різдвом" 1993 року насправді пов'язані.

У своєму пості в Instagram один із користувачів поділився колекцією фотографій кадрів із фільмів "Бітлджус" один і два, "Сам удома" і "Кошмар перед Різдвом" і заявив: "Ми наближаємося до сезону Кетрін О'Хари".

Відреагувавши на колаж, люди були приголомшені, дізнавшись, що канадська акторка Кетрін О'Гара озвучувала Саллі в "Кошмарі перед Різдвом", а також грала матір Кевіна Кейт Маккаллістер в "Сам удома". Одна людина відповіла: "Я в сьогодні років дізнався, що вона грає Саллі".

Інша людина погодилася, додавши: "Зачекайте! Кетрін О'Хара — це Саллі?!!?! Як я міг не знати цього?!?!!". Другий користувач написав: "Я б заприсягся під страхом покарання за лжесвідчення, що Саллі озвучувала Шеллі Дюваль. Мені знадобиться хвилина, щоб це зрозуміти..." А третя людина вигукнула: "Вона була САЛЛІ?! З глузду з'їхати."

Інші користувачі поділилися ще фактами про Кетрін О'Хара, включно з тим, що вона також грала персонажа Шок у "Кошмарі перед Різдвом".

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Анатомія падіння".