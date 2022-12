Топ 7 романтичних фільмів на новорічні свята

Коли на вулиці зима і розпочався новорічно-різдвяний марафон свят, саме час подивитися щось миле, кумедне та зворушливе.

Новорічно-різдвяні фільми це зазвичай комедії, на кшталт "Один вдома", бойовики з чорним гумором — тут пальму першості тримають два перші "Міцні горішки", в яких Брюс Вілліс змушений рятувати кохану з лап терористів, а також похмурі жахастики, в яких новорічна мішура поєднується з кров'ю. Любителі цього жанру оцінять "Гремлінів" та "Крампуса".

Але є й особлива стаття новорічно-різдвяних фільмів: романтична. І тут найвідоміший фільм — це, звичайно, "Реальна любов" 2003 року. Режисерський дебют Річарда Кертіса вийшов збіркою новел, тому що він сам зізнавався, щоб екранізувати всі задуми — пішло б надто багато часу, а так він зміг зібрати їх в одній картині.

Але крім класики, є ще чимало романтичних фільмів, де є сніг, вбрана ялинка і справжнє диво. Фокус зібрав топ 7 найкращих романтичних фільмів на новорічні свята.

Несплячі в Сієтлі (1993)

[ + – ] Трейлери фильму "Несплячі в Сієтлі"

Зворушливий фільм про журналістку Енні, яка закохалася в голос чоловіка на радіо та змінила заради нього все своє життя.

Сем втратив дружину, а його син Джона — люблячу матір. І він вирішив зателефонувати на радіо, де слухачі ділилися різдвяними бажаннями. Сумна розповідь Джона про те, як його батько не може пережити смерть дружини і, що він шукає ту, яка покохає його батька, запускає ланцюжок подій. А Том Генкс та Мег Раян у головних ролях створюють справжню різдвяну магію.

Поки ти спав (1995)

[ + – ] Трейлери фильму "Поки ти спав"

Романтична комедія із Сандрою Буллок у головній ролі. Вона грає робітницю чиказької електрички, на ім'я Люсі, яка мріє про подорож до Флоренції та симпатизує цікавій молодій людині, яку бачить щодня. Перед Різдвом вона рятує його, коли він падає на колію. І в лікарні її вважають за його наречену, а вона не знаходить у собі сил виправити цю помилку.

Коли хлопець, на ім'я Джек, прокидається, то він виявляє, що вся його сім'я сприймає Люсі як його наречену, а той факт, що він нічого про це не знає, вважає наслідками травми.

Кумедна і мила комедія з гарним кінцем.

Дружина священника (1996)

[ + – ] Трейлери фильму "Дружина священника"

Фільм з Вітні Г'юстон та Дензелом Вашингтоном у головній ролі. Вашингтон зіграв ангела, який прийшов на допомогу сім'ї священника Біггса, який надто багато часу приділяє своїй пастві і забув про власну дружину. Однак небесний план починає зазнавати краху, коли виявляється, що головній героїні більше до душі уважний герой Вашингтона, ніж її чоловік.

Щоденник Бріджит Джонс (2001)

[ + – ] Трейлер фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

Романтична комедія за романом Гелен Філдінг. Роль, заради якої Рене Зеллвегер героїчно набирала вагу, а елегантний Колін Ферт вбирався в безглузді різдвяні светри. Класика різдвяних романтичних фільмів із хепі-ендом. І Г'ю Грант у ролі поганого хлопця.

Відпочинок за обміном (2006)

[ + – ] Трейлер фільму "Відпочинок за обміном"

Романтична комедія режисера Ненсі Меєрс, у якій головні ролі виконали Кейт Вінслет, Камерон Діас, Джуд Лоу та Джек Блек.

Кейт Вінслет грає редакторку весільної колонки з Лондона, а Діас — голову рекламної агенції з Каліфорнії. Перед Різдвом вони розуміють, що їхні стосунки з їхніми хлопцями ні до чого хорошого не приведуть, знаходять одне одного в мережі та змінюються континентами та будинками. І, звичайно, далі події розвиваються у дусі казкового Різдва.

Чотири Різдва (2008)

[ + – ] Трейлер фільму "Чотири Різдва"

Кумедна романтична комедія про Бреда (Вінс Вон) та Кейт (Різ Візерспун), які вже три роки живуть разом, але одружуватися не збираються. На Різдво вони збираються на Фіджі, але рейси скасували, вони потрапили в новини і змушені відвідати відразу чотири Різдвяні вечірки, оскільки їхні батьки розлучені.

Кейт і Бред вирушать у тур вечірками родичів, переживуть купу незручностей, дізнаються пару таємниць з минулого, і дізнаються один про одного багато нового.

Щасливого Різдва (2019)

[ + – ] Трейлери фильму "Щасливого Різдва"

Найновіший фільм у добірці із зіркою "Гри престолів" Емілією Кларк у головній ролі. В оригіналі картина називається Last Christmas.

Емілія грає дівчину Кейт, яка мало не померла, втратила сенс життя, даремно намагається стати співачкою, багато п'є та працює у цілорічному магазині різдвяних товарів.

Все змінюється, коли вона зустрічає хлопця, на ім'я Том, який здається занадто ідеальним, щоб повірити у його щирість. Фільм точно сподобається всім фанатам Джорджа Майкла та гурту Wham!. У фільмі є майже всі треки Майкла: навіть посмертний This Is How (We Want You To Get High).

