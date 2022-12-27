Топ-7 романтичных фильмов на новогодние праздники
Когда на улице зима и начался новогодне-рождественский марафон праздников, самое время посмотреть что-то милое, забавное и трогательное.
Новогодне-рождественские фильмы это обычно комедии, вроде "Один дома", боевики с черным юмором – тут пальму первенства держат два первых "Крепких орешка", в которых Брюс Уиллис вынужден спасать любимую из лап террористов, а также, мрачные ужастики, в которых новогодняя мишура смешивается с кровью. Любители этого жанра оценят "Гремлинов" и "Крампуса".
Но есть и особая статья новогоднее-рождественских фильмов: романтичная. И здесь самый известный фильм – это, конечно, "Реальная любовь" 2003 года. Режиссерский дебют Ричарда Кертиса получился сборником новелл, потому что он сам признавался, чтобы экранизировать все задумки – ушло бы слишком много времени, а так он смог собрать их в одной картине.
Но кроме классики есть еще немало романтичных фильмов, где присутствует снег, наряженная елка и настоящее чудо. Фокус собрал топ-7 лучших романтических фильмов на новогодние праздники.
Неспящие в Сиэтле (1993)
Трогательный фильм о журналистке Энни, которая влюбилась в голос мужчины на радио и поменяла ради него всю свою жизнь.
Сэм потерял жену, а его сын Джона – любящую мать. И он решил позвонить на радио, где слушатели делились рождественскими желаниями. Грустный рассказ Джоны о том, как его отец не может пережить смерть супруги и, что он ищет ту, которая полюбит его отца запускает цепочку событий. А Том Хэнкс и Мэг Райан в главных ролях создают настоящую рождественскую магию.
Пока ты спал (1995)
Романтичная комедия с Сандрой Буллок в главной роли. Она играет работницу чикагской электрички по имени Люси, которая мечтает о путешествии во Флоренцию и симпатизирует интересному молодому человеку, которого видит каждый день. Перед Рождеством она спасает его, когда он падает на рельсы. И в больнице ее принимают за его невесту, а она не находит в себе сил исправить эту ошибку.
Когда парень по имени Джек просыпается, то он обнаруживает, что вся его семья воспринимает Люси, как его невесту, а тот факт, что он ничего об этом не знает, считает последствиями травмы.
Забавная и милая комедия с хорошим концом.
Жена священника (1996)
Фильм с Уитни Хьюстон и Дензелом Вашингтоном в главной роли. Вашингтон сыграл ангела, который пришел на помощь семье священника Биггса, который слишком много времени уделяет своей пастве и совсем забыл про собственную жену. Однако небесный план начинает терпеть крах, когда оказывается, что главной героине больше по душе внимательный герой Вашингтона, нежели ее муж.
Дневник Бриджит Джонс (2001)
Романтичная комедия по роману Хелен Филдинг. Роль, ради которой Рене Зеллвегер героически набирала вес, а элегантный Колин Ферт наряжался в дурацкие рождественские свитера. Классика рождественских романтических фильмов с хэппи-эндом. И Хью Грант в роли плохого парня.
Отпуск по обмену (2006)
Романтическая комедия режиссера Нэнси Мейерс, в которой главные роли исполнили Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.
Кейт Уинслет играет редактора свадебной колонки из Лондона, а Диас – главу рекламного агентства из Калифорнии. Перед Рождеством они понимают, что их отношения с их парнями ни к чему хорошему не приведут, находят друг друга в Сети и меняются континентами и домами. И, конечно, дальше события развиваются в духе сказочного Рождества.
Четыре Рождества (2008)
Забавная романтичная комедия о Брэде (Винс Вон) и Кейт (Риз Уизерспун), которые уже три года живут вместе, но сочетаться браком не собираются. На Рождество они собираются на Фиджи, но рейсы отменили, они попали в новости и вынуждены посетить сразу четыре Рождественские вечеринки, так как их родители в разводе.
Кейт и Брэд отправятся в тур по вечеринкам родственников, перетерпят кучу неловкостей, узнают пару тайн из прошлого, и узнают друг о друге много нового.
Рождество на двоих (2019)
Самый новый фильм в подборке со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк в главной роли. В оригинале картина называется Last Christmas.
Эмилия играет девушку Кейт, которая чуть не умерла, потеряла смысл жизни, безуспешно пытается стать певицей, много пьет и работает в круглогодичном магазине рождественских товаров.
Все меняется, когда она встречает парня по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы поверить в его искренность. Фильм точно понравится всем фанатам Джорджа Майкла и группы Wham!. В фильме есть почти все треки Майкла: даже посмертный This Is How (We Want You To Get High).
Ранее Фокус писал о лучших фильмах про Санта-Клауса. В подборке есть даже фильм, где Санта оказывается в тюрьме.