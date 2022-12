Топ-7 романтичных фильмов на новогодние праздники

Когда на улице зима и начался новогодне-рождественский марафон праздников, самое время посмотреть что-то милое, забавное и трогательное.

Новогодне-рождественские фильмы это обычно комедии, вроде "Один дома", боевики с черным юмором – тут пальму первенства держат два первых "Крепких орешка", в которых Брюс Уиллис вынужден спасать любимую из лап террористов, а также, мрачные ужастики, в которых новогодняя мишура смешивается с кровью. Любители этого жанра оценят "Гремлинов" и "Крампуса".

Но есть и особая статья новогоднее-рождественских фильмов: романтичная. И здесь самый известный фильм – это, конечно, "Реальная любовь" 2003 года. Режиссерский дебют Ричарда Кертиса получился сборником новелл, потому что он сам признавался, чтобы экранизировать все задумки – ушло бы слишком много времени, а так он смог собрать их в одной картине.

Но кроме классики есть еще немало романтичных фильмов, где присутствует снег, наряженная елка и настоящее чудо. Фокус собрал топ-7 лучших романтических фильмов на новогодние праздники.

Неспящие в Сиэтле (1993)

[ + – ] Трейлер фильма "Неспящие в Сиэтле"

Трогательный фильм о журналистке Энни, которая влюбилась в голос мужчины на радио и поменяла ради него всю свою жизнь.

Сэм потерял жену, а его сын Джона – любящую мать. И он решил позвонить на радио, где слушатели делились рождественскими желаниями. Грустный рассказ Джоны о том, как его отец не может пережить смерть супруги и, что он ищет ту, которая полюбит его отца запускает цепочку событий. А Том Хэнкс и Мэг Райан в главных ролях создают настоящую рождественскую магию.

Пока ты спал (1995)

[ + – ] Трейлер фильма "Пока ты спал"

Романтичная комедия с Сандрой Буллок в главной роли. Она играет работницу чикагской электрички по имени Люси, которая мечтает о путешествии во Флоренцию и симпатизирует интересному молодому человеку, которого видит каждый день. Перед Рождеством она спасает его, когда он падает на рельсы. И в больнице ее принимают за его невесту, а она не находит в себе сил исправить эту ошибку.

Когда парень по имени Джек просыпается, то он обнаруживает, что вся его семья воспринимает Люси, как его невесту, а тот факт, что он ничего об этом не знает, считает последствиями травмы.

Забавная и милая комедия с хорошим концом.

Жена священника (1996)

[ + – ] Трейлер фильма "Жена священника"

Фильм с Уитни Хьюстон и Дензелом Вашингтоном в главной роли. Вашингтон сыграл ангела, который пришел на помощь семье священника Биггса, который слишком много времени уделяет своей пастве и совсем забыл про собственную жену. Однако небесный план начинает терпеть крах, когда оказывается, что главной героине больше по душе внимательный герой Вашингтона, нежели ее муж.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

[ + – ] Трейлер фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Романтичная комедия по роману Хелен Филдинг. Роль, ради которой Рене Зеллвегер героически набирала вес, а элегантный Колин Ферт наряжался в дурацкие рождественские свитера. Классика рождественских романтических фильмов с хэппи-эндом. И Хью Грант в роли плохого парня.

Отпуск по обмену (2006)

[ + – ] Трейлер фильма "Отпуск по обмену"

Романтическая комедия режиссера Нэнси Мейерс, в которой главные роли исполнили Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кейт Уинслет играет редактора свадебной колонки из Лондона, а Диас – главу рекламного агентства из Калифорнии. Перед Рождеством они понимают, что их отношения с их парнями ни к чему хорошему не приведут, находят друг друга в Сети и меняются континентами и домами. И, конечно, дальше события развиваются в духе сказочного Рождества.

Четыре Рождества (2008)

[ + – ] Трейлер фильма "Четыре Рождества"

Забавная романтичная комедия о Брэде (Винс Вон) и Кейт (Риз Уизерспун), которые уже три года живут вместе, но сочетаться браком не собираются. На Рождество они собираются на Фиджи, но рейсы отменили, они попали в новости и вынуждены посетить сразу четыре Рождественские вечеринки, так как их родители в разводе.

Кейт и Брэд отправятся в тур по вечеринкам родственников, перетерпят кучу неловкостей, узнают пару тайн из прошлого, и узнают друг о друге много нового.

Рождество на двоих (2019)

[ + – ] Трейлер фильма "Рождество на двоих"

Самый новый фильм в подборке со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк в главной роли. В оригинале картина называется Last Christmas.

Эмилия играет девушку Кейт, которая чуть не умерла, потеряла смысл жизни, безуспешно пытается стать певицей, много пьет и работает в круглогодичном магазине рождественских товаров.

Все меняется, когда она встречает парня по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы поверить в его искренность. Фильм точно понравится всем фанатам Джорджа Майкла и группы Wham!. В фильме есть почти все треки Майкла: даже посмертный This Is How (We Want You To Get High).

