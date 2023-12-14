"Анатомия падения" — фильм-победитель Канн выворачивает наизнанку отношения в семье

Картина режиссера Жюстин Трие, за которую она получила "Золотую Каннскую ветвь", 14 декабря выходит на экраны Украины.

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Судебная драма "Анатомия падения" француженки Жюстин Трие подтвердила свой высокий статус, получив на днях пять премий Европейской киноакадемии в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарист" и "Лучший монтаж". Главная героиня ленты — успешная писательница Сандра (Сандра Хюллер). Из окна семейного дома в Альпах выпадает ее муж Сэмюель — преподаватель и не состоявшийся писатель (Сэмюэль Тейс). Два с половиной часа следователи, прокурор и адвокат разбирают на винтики их супружескую жизнь, чтобы выяснить: произошедшее было трагической случайностью, суицидом — или, может быть, писательница, спокойная, как удав, убила своего благоверного? Фокус отмечает в картине определенные тенденции последних лет.

"Анатомия падения" — четвертый полнометражный фильм Жюстин Трие, где действие крутится вокруг женщины. А основным конфликтом тут является война полов. О чем говорит и начало ленты. К Сандре приезжает студентка, чтобы взять интервью, нужное для диссертации о творчестве писательницы.

В центре истории — сильная женщина писательница Сандра

Находящийся на верхнем этаже, Сэмюель так громко врубает музыку, что разговор становится невозможным. Слабовидящий 11-летний сын Сандры и Сэмюэля идет гулять с собакой-поводырем, а вернувшись примерно через час, обнаруживает отца лежащим на снегу в кровавом пятне. Мальчик зовет мать. Та вызывает врачей, констатирующих смерть. Сандра удивлена, но не сильно расстроена, а вот мальчик — безутешен.

"Анатомия падения". Семейная трагедия

Семья под микроскопом

Ведется следствие: судмедэксперты берут мазки, фотографируют, замечают подозрительное расположение предметов или пятен крови: особенно их не устроили брызги крови. Но, в отличие от знаменитых американских сериальных детективов, где гении сыска быстро складывают пазлы, во французском судебном фильме никто ничего до конца понять не может (прямо вспомнишь действия полиции в цикле комедий "Такси"), выдвигая десятки гипотез.

Вся судебная машина наваливается на писательницу, дабы выяснить: был ли у нее мотив для убийства? Они анализируют и просеивают десятки фактов и домыслов. Разберем некоторые для примера, поскольку фильм и предполагает активное участие зрителей в мыслительном процессе.

"Анатомия падения". Сцена суда

Сандра — немка по национальности. Познакомилась с французом Сэмюэлем в Лондоне — он был преподавателем и там ее очаровал. "Я никого не понимала, ни родных, ни друзей, но вошел он и стал моим проводником — мне все стало понятно", — делилась писательница откровениями.

У Сэмюэля были наброски романа, он хотел написать книгу. Для этого и предложил Сандре, ставшей женой, переехать в деревню во французских Альпах, купив подешевле неотремонтированное шале. Так и сделали.

Немка и француз познакомились в Лондоне, а теперь живут в Альпах: Трие подчеркивает европейский глобализм. Сандра говорит дома по-английски, но французский тоже как-то освоила.

У Сэма что-то не клеилось с книгой, а Сандра, оттолкнувшись от одной его идеи, написала роман, потом следующий — и дело пошло…

Обмен ролями

В картине показаны вагон и тележка экспертных анализов, включая психологические, которые не помогают установить истину. В суде ни один из экспертов не может выдать внятную картину произошедшего — просто идет соревнование разных интеллектуальных моделей: какая более убедительная, какая менее, а адвокат и прокурор соревнуются в остроумном манипулировании версиями, поворачивая так, как им выгодно.

Сандра — дама средней внешности, характер — воля плюс разум. Всегда добивается поставленных целей, почти не проявляя эмоций, она предельно рассудочна. Все эти черты скорее свойственны мужчинам. Кстати, на упреки мужа, что она "украла" его идею романа, Сандра ответила: "Лучше бы гордился, что ты меня вдохновил". То есть Сэм, как муза — вдохновил супругу.

Сэмюель — красив, много времени проводит с ребенком в доме и, по-видимому, завидует писательскому успеху жены. Вспыльчив, истеричен, чувствителен. А эти черты скорее присущи дамам (он вот еще и муза).

Семейная трагедия с малышом случилась, когда Сэмюель, пытаясь высвободить для себя время писать книгу, нанял няню. Она переводила четырехлетнего Дэна через дорогу, когда его сбил мотоциклист, из-за чего у мальчика упало зрение. И здесь Сэм отгребает как от жены мужчина: он "во всем виноват", ведь нанял такую няньку. Поэтому он предложил учить Даниэля дома (все-таки Сэм — учитель) и свободного времени стало еще меньше. Ремонт до сих пор не закончен, как ни одна из его книг…

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А Сандра при этом даже умудрялась "сходить налево" — причем с женщинами, но она не виновата, потому что, по ее словам, "в сложный период это понадобилось для личной гигиены".

Жюстин Трие в интервью "Форбс" призналась, что она выстраивала образ главной героини так, чтобы та не обязательно вызывала симпатию. "Зрители стали более снисходительно относиться к малоприятным героям. А ведь долгое время это было прерогативой мужчин. Это воспитывалось в культуре: например, в сериалах "Клан Сопрано" или "Безумцы" герои чудовищны и одновременно чрезвычайно дружелюбны. Но они мужчины. Можно, конечно, сказать, что легко просто взять и поставить на их место женщину. Но работать над картинами, подобными "Анатомии падения", — значит делать лишь маленькие шаги к тому, чтобы зрители привыкали видеть на экране сложных женских персонажей".

То есть Жюстин Трие перенесла в какой-то степени те черты, которые были присущи в кино мужчинам — на свою героиню. Однако, что же нас заставляет смотреть на тех малопривлекательных негодяев в кино? А это их успешность, стремление к победе, лидерское начало. И в Сандре лидерских качеств — хоть отбавляй. Сэмюель в фильме кричит: "Ты подавила мою волю. Мы делаем только то, что ты хочешь". Она разумно возражает: "Но это же ты привез нас в Альпы и поселил здесь?" Крыть нечем. Получается, на первой стадии отношений — очаровал, предложил план, осуществил переезд и… Все застопорилось. А дальше произошел перевертыш: Сандра делает блестящую литературную карьеру, становясь все более авторитетной и авторитарной личностью. А Сэмюель, напротив, берет на себя груз домашних обязанностей, с которыми все больше не справлялся. И для "личной гигиены" Сандра уже выбирала себе партнерш: она все больше проявлялась как мужчина даже в сексуальной сфере, причем абсолютно не рефлексируя по этому поводу.

Собака — друг человека

Волей-неволей мы обращаем внимание на гендерную сферу, потому что и сама режиссер, что следует из вышеприведенной цитаты, на нее тоже обращает внимание. Хотя при этом Жюстин Трие максимально дистанцируется от своих персонажей, чтобы не давать им свои оценки. Единственно, возникает ощущение, что даже Трие не может не любоваться тем волевым победным маршем, с каким Сандра преодолевает многочисленные препятствия. И хотим мы этого или нет: на выходе получается гимн феминизму. В Каннах эта тенденция оформилась не сразу, но уже в 2021 году "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Титан" Жюлии Дюкурно, про супергерл, которая убивала мужчин и занималась любовью с авто. А безвольных "цивилизованных" мужчин обожает изображать дважды лауреат Канн швед Рубен Эстлунд ("Золотая пальмовая ветвь" — 2017 и 2022). Он-то и вручил главную награду Жюстин Трие, как председатель жюри в этом году.

Есть одно ненаучное соображение, что на детях отражаются отношения родителей. И в "Анатомии падения" вас ждет в финале уникальный следственный эксперимент, который проведет 11-летний ребенок, который словно бы унаследовал от отца чуткую душу, а от матери — сильную волю, наблюдательность и способность делать парадоксальные, но логичные умозаключения. И сделает он это при помощи пса.

Даниэль

"Анатомия падения" — это о том, что в современном обществе перепутано все на свете, нет ни одной точки отсчета, ни одного абсолюта, никто и ни во что не верит, побеждает не истина или мораль, а очередная точка зрения. А довериться можно разве что собаке. Почему? У нее нет эгоизма по отношению к хозяину.

Пес сыграл определенную роль в этой истории