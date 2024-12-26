Были намеки: режиссер фильма "Один дома" рассказал, кем на самом деле работали родители Кевина

Ответ режиссера положил конец многолетним спекуляциям, откуда у родителей Кевина были деньги на красивый особняк и путешествия на праздники.

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Режиссер культового фильма "Один дома" Крис Коламбус рассказал, кем на самом деле работали Кевина МакКалистера в знаменитой франшизе. Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам Коламбуса, в фильме было несколько намеков на то, чем именно занимаются родители Кевина. В частности, внимательные зрители могли видеть манекены, которые мальчик установил дома, чтобы отпугнуть воров Марва и Гарри.

Режиссер говорит, что именно это намекает на то, что мама Кевина, Кейт МакКалистер "была очень успешным модельером". Что касается отца Кевина, Питера МакКалистера, роль которого исполнил Джон Херд, то здесь детали несколько размыты — точно профессию режиссер не вспомнил, однако дал понять, что отец Кевина мог работать в рекламе.

Сам Коламбус также четко заявил, что отец Кевина не имел таланта к криминалистике и не занимался "организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много организованной преступности".

Напомним, Фокус писал, как актеры культовой франшизы впервые встретились через 30 лет после съемок. В Нью-Йорке собрались четверо актеров, которые играли братьев и сестер Кевина МакКалистера из фильма "Один дома".

Также мы рассказывали, что культовый дом из фильма "Один дома" продается за $5 млн. В 2018 году владельцы особняка сделали капитальный ремонт, выдержав монохромную цветовую гамму в интерьерах.