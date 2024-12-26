Були натяки: режисер фільму "Сам удома" розповів, ким насправді працювали батьки Кевіна

Відповідь режисера поклала край багаторічним спекуляціям, звідки у батьків Кевіна були гроші на красивий маєток і подорожі на свята.

Related video

Режисер культового фільму "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, ким насправді працювали Кевіна МакКалістера у знаменитій франшизі. Про це він розповів у інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.

За словами Коламбуса, у фільмі було кілька натяків на те, чим саме займаються батьки Кевіна. Зокрема, уважні глядачі могли бачити манекени, які хлопчик встановив удома, аби відлякати крадіїв Марва та Гаррі.

Режисер каже, що саме це натякає на те, що мама Кевіна, Кейт МакКалістер "була дуже успішним модельєром". Що стосовно батька Кевіна, Пітера МакКалістера, роль якого виконав Джон Херд, то тут деталі дещо розмиті – точно професію режисер не пригадав, однак дав зрозуміти, що батько Кевіна міг працювати в рекламі.

Сам Коламбус також чітко заявив, що батько Кевіна не мав таланту до криміналістики та не займався "організованою злочинністю, хоча в той час у Чикаго було багато організованої злочинності".

Нагадаємо, Фокус писав, як актори культової франшизи вперше зустрілися через 30 років після зйомок. В Нью-Йорку зібрались четверо акторів, які грали братів та сестер Кевіна МакКалістера з фільму "Сам удома".

Також ми розповідали, що культовий будинок із фільму "Сам удома" продається за $5 млн. У 2018 році власники особняка зробили капітальний ремонт, витримавши монохромну колірну гаму в інтер’єрах.