Не помітили навіть творці: фани франшизи "Сам удома" знайшли грандіозний ляп у сценарії

Користувачі в соцмережах жваво обговорюють серйозний недолік у сценарії фільму. Одні кажуть, що цьому є своє пояснення, однак більшість вважає такий провал звичайною неуважністю сценаристів.

Related video

Дві частини франшизи "Сам удома" 1990 та 1992 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі вважаються класикою різдвяного кіно. Однак фанати почали активно обговорювати серйозну сюжетну діру в фільмах, яку називають відвертим провалом сценаристів, пише видання Daily Star.

Користувачі на одному з форумів у Reddit знайшли дивний момент — вони кажуть, що якщо уважно подивитися початок другої частини "Сам удома 2: Загублений в Нью-Йорку", то ні разу жоден з персонажів не згадує факт спроби крадіжки "Мокрих бандитів" з першої частини.

"Впродовж усього другого фільму родина Кевіна говорить тільки те, що він залишився сам на Різдво. Але жодного разу вони не згадують той факт, що він протидіяв двом злодіям, поки був сам удома", — написав один з дописувачів.

Ще один користувач каже, що теж здивувався цьому. Він згадав, як батько Кевіна знайшов золотий зуб, і виразом обличчя той мав второпати, що то — зуб Гаррі.

"Мені завжди було цікаво, як він мав відповісти на запитання, звідки той узявся", — пише користувач.

Ще один дописувач пише, що єдине пояснення такому ляпу це той факт, що "дії обох фільмів відбуваються у власних всесвітах". Один з дописувачів здивувався, чому члени родини МакКалістерів щонайменше не помітили слідів пасток Кевіна на Марва і Гаррі.

"Ніхто не поставив під сумнів усю кров, волосся, спалену шкіру на дверних ручках у будинку? Здається, сім’я є дуже неуважною", — зазначає користувач.

Нагадаємо, Фокус писав про те, ким насправді працювали батьки Кевіна. Відповідь режисера Кріса Коламбуса поклала край багаторічним спекуляціям, звідки у батьків Кевіна були гроші на красивий маєток і подорожі на свята.

Також ми розповідали, що фільми "Сам удома" і "Кошмар перед Різдвом" мають щось спільне. Як помітили фанати різдвяних фільмів, канадська акторка Кетрін О'Гара озвучувала Саллі в "Кошмарі перед Різдвом", а також грала матір Кевіна в "Сам удома".