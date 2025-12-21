Тримає в таємниці: діти Маколея Калкіна не підозрюють, що їхній батько — зірка фільму "Сам удома"

Маленькі сини Маколея Калкіна шаленіють від фільму "Сам удома". Однак вони досі не знають, що Кевіна, молодшого Маккалістера, зіграв їхній тато.

Сини актора, 4-річний Дакота і 3-річний Карсон дивляться фільм про неймовірні пригоди хлопчика на ім'я Кевін як звичайнісіньку казку. Про це Маколей Калкін розповів у програмі Mythical Kitchen.

Малюки, за його словами, не здогадуються, кого саме вони бачать на екрані. Калкін же, за його словами, навмисне не розкриває свій секрет і планує "зберегти магію" якомога довше.

Однак його старший син уже почав щось підозрювати, зізнався актор. Коли артист показав Дакоті своє дитяче фото, той глибокодумно зауважив, що дитина на світлині схожа на Кевіна.

Калкіну довелося швидко змінити тему, щоб не розкрити правду завчасно.

Відео дня

Що відомо про особисте життя Маколея Калкіна

Маколей Калкін і Бренда Сонг Фото: З відкритих джерел

Зі своєю нинішньою партнеркою, акторкою і моделлю Брендою Сонг, Калкін познайомився 2017 року, на зйомках фільму "Changeland". У квітні 2021 року в пари народився син Дакота Сонг Калкін, а в грудні 2022 року в них народився хлопчик, якого назвали Карсон.

Нагадаємо, Маколей Калкін відкритий до можливості повернення до культової ролі Кевіна МакКаллістера в потенційному продовженні франшизи "Сам удома". Актор навіть поділився власною концепцією сюжету, який, на його думку, міг би вдихнути нове життя в легендарну історію.