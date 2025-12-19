Анджелина Джоли потерпела поражение в суде против Брэда Питта: судья приказала сделать это

Брэд Питт получил подарок на день рождения, когда судья в Лос-Анджелесе стал на его сторону, позволив актеру одержать важную юридическую победу над бывшей женой Анджелиной Джоли в ожесточенной борьбе бывшей пары за их французскую винодельню-поместье.

Судья приказал Джоли передать кучу электронных писем и текстовых сообщений со своими помощниками о продаже виноградников. Об этом пишет Daily Mail.

Суды между Питтом и Джоли

Решение было вынесено 17 декабря — буквально за день до 62-го дня рождения Брэда.

Питт и Джоли были втянуты в спор относительно их совместной собственности Chateau Miraval, которую они совместно приобрели в 2008 году. Звезда "Формулы-1" подал в суд на свою бывшую жену за продажу ее половины без его согласия за 67 миллионов долларов в 2021 году.

Энджи передала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, что разозлило Брэда, который утверждает, что между ними было соглашение, по которому ни один из них не будет продавать свою долю, если другой не одобрит это.

Продолжающийся спор привел к тому, что бывшие "нападают" друг на друга в судебных процессах.

Последняя битва идет из-за документов, которые, по словам Джоли, охвачены соглашениями о неразглашении, но Питт утверждает, что это деловые разговоры между Джоли и ее помощниками.

Теперь судья Верховного суда Лия Мартин стала на сторону актера и приказала Джоли передать 22 документа, дав ей 45 дней на исполнение.

Источник, близкий к Питту, сообщил Daily Mail, что электронные письма докажут, что Джоли была "неискренней с самого начала" относительно продажи своей доли в бизнесе.

Актриса "злоупотребляет привилегией, чтобы скрывать критически важные документы, которые касаются сути дела", — утверждали адвокаты Брэда.

Винодельня Chateau Miraval Фото: Instagram

Реакция стороны Джоли

Тем временем адвокат актрисы Пол Мерфи заявил: "Мы разочарованы толкованием судом закона Калифорнии о привилегиях. Решение суда нарушает этот закон, подрывает фундаментальное право госпожи Джоли на справедливый суд и является еще одним проявлением многолетних усилий господина Питта преследовать и контролировать ее. Мы подадим апелляцию".

Документы содержат разговоры между давним бизнес-менеджером Джоли Терри Бердом о том, как вести продажи Miraval, и доверенными помощниками Хлои Далтон и леди Арминкой Гелич.

Юридическая битва между бывшими супругами обострилась в последние годы, и Брэд требует 28 миллионов фунтов стерлингов (около 1,6 млрд грн) убытков, утверждая, что продажа навредила стоимости и деятельности винодельни.

Анджелина Джоли Фото: Global Look Press

