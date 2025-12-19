Анджеліна Джолі зазнала поразки в суді проти Бреда Пітта: суддя наказала зробити це

Бред Пітт отримав подарунок на день народження, коли суддя в Лос-Анджелесі став на його бік, дозволивши акторові здобути важливу юридичну перемогу над колишньою дружиною Анджеліною Джолі у запеклій боротьбі колишньої пари за їхню французьку виноробню-маєток.

Суддя наказав Джолі передати купу електронних листів та текстових повідомлень зі своїми помічниками щодо продажу виноградників. Про це пише Daily Mail.

Суди між Піттом та Джолі

Рішення було винесено 17 грудня — буквально за день до 62-го дня народження Бреда.

Пітт і Джолі були втягнуті в суперечку щодо їхньої спільної власності Chateau Miraval, яку вони спільно придбали у 2008 році. Зірка "Формули-1" подав до суду на свою колишню дружину за продаж її половини без його згоди за 67 мільйонів доларів у 2021 році.

Енджі передала свою частку російському бізнесмену Юрію Шефлеру, що розлютило Бреда, який стверджує, що між ними була угода, за якою жоден з них не продаватиме свою частку, якщо інший не схвалить це.

Відео дня

Суперечка, що триває, призвела до того, що колишні "нападають" одне на одного в судових процесах.

Остання битва точиться через документи, які, за словами Джолі, охоплені угодами про нерозголошення, але Пітт стверджує, що це ділові розмови між Джолі та її помічниками.

Тепер суддя Верховного суду Лія Мартін стала на бік актора та наказала Джолі передати 22 документи, давши їй 45 днів на виконання.

Джерело, близьке до Пітта, повідомило Daily Mail, що електронні листи доведуть, що Джолі була "нещирою з самого початку" щодо продажу своєї частки в бізнесі.

Акторка "зловживає привілеєм, щоб приховувати критично важливі документи, які стосуються суті справи", — стверджували адвокати Бреда.

Виноробня Chateau Miraval Фото: Instagram

Реакція сторони Джолі

Тим часом адвокат акторки Пол Мерфі заявив: "Ми розчаровані тлумаченням судом закону Каліфорнії про привілеї. Рішення суду порушує цей закон, підриває фундаментальне право пані Джолі на справедливий суд і є ще одним проявом багаторічних зусиль пана Пітта переслідувати та контролювати її. Ми подамо апеляцію".

Документи містять розмови між давнім бізнес-менеджером Джолі Террі Бердом про те, як вести продаж Miraval, та довіреними помічниками Хлої Далтон та леді Армінкою Геліч.

Юридична битва між колишнім подружжям загострилася в останні роки, і Бред вимагає 28 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1,6 млрд грн) збитків, стверджуючи, що продаж зашкодив вартості та діяльності виноробні.

Анджеліна Джолі Фото: Global Look Press

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

17-річний син Джолі та Пітта Нокс дебютував з перетворенням волосся, пофарбувавши його в рожевий.

Анджеліна розкрила нові деталі свого розлучення з Бредом.

Крім того, актор відсвяткував свій 62-й день народження з Інес де Рамон, і він "закоханий більше, ніж будь-коли".