"Закоханий" Бред Пітт зустрів 62-річчя в компанії молодшої на 30 років дівчини (фото)

Бред Пітт відсвяткував свій 62-й день народження з 32-річною дівчиною Інес де Рамон, і він "закоханий більше, ніж будь-коли".

У четвер, 18 грудня, голлівудському актору виповнилося 62 роки. Зірка фільму "Формула-1" провів свій важливий день з коханою, з якою він живе разом, повідомило джерело Daily Mail.

Бред Пітт надзвичайно закоханий

Вони "закохані більше, ніж будь-коли" і "чудово ладнають", додав друг.

День народження був особливим у невеликій компанії найближчих друзів.

"Бред любить бути непомітним у ці дні, тому не буде жодної надто розкішної вечірки в стилі Джей Ло з костюмами та п'ятиярусними тортами", — сказало джерело.

Уже 19 грудня Інес де Рамон виповнюється 33 роки, адже закохані народилися лише з різницею в один день.

Інсайдер додав, що Бред почне зніматися у фільмі в новому році, тому зараз насолоджується необхідним часом для відпочинку.

Бред Пітт Фото: Instagram

Бред Пітт та Інес де Рамон

Нещодавно стало відомо, що актор почувається "щасливим" від того, що Інес поруч з ним. Джерело розповіло Entertainment Tonight у 2024 році: "У Бреда та Інес все добре у їхніх стосунках. Бред радий, що вона поруч, і зосереджений на майбутньому".

Інсайдер поділився: "Він намагається не дозволяти жодним турботам чи проблемам з минулого порушувати його та цінує, наскільки він виріс як особистість, і хоче продовжувати це робити".

До цього джерело стверджувало, що Бред "нарешті знову почувається щасливим". Близькі друзі актора зрештою "просто хочуть, щоб він був щасливий" з Інес.

Зірка фільму "Троя", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі твердо зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

