Бреду Пітту — 62. Як змінилася зовнішність головного красеня планети (фото)

Вільям Бредлі Пітт народився 18 грудня 1963 року в місті Шоні, штат Оклахома, США. Виріс у Міссурі в релігійній родині. А згодом став одним з найпізнаваніших акторів у всьому світі.

Сьогодні Пітту виповнюється 62 роки. З цієї нагоди Фокус розповідає, як склалося його життя та як змінювалася зовнішність головного красеня Голлівуду.

Бред Пітт: початок шляху

Бред навчався в Університеті Міссурі на факультеті журналістики та реклами, але кинув навчання за кілька тижнів до випуску, щоб поїхати до Голлівуду та стати актором.

Він починав з епізодичних ролей, підробляв водієм і навіть маскотом у костюмі курки, поки не отримав перші серйозні ролі.

Як змінювалася його зовнішність

1990-ті — молодий бунтар: довге світле волосся, ідеальні риси ("Тельма і Луїза").

2000-ті — зрілий герой: короткі стрижки, спортивна статура, харизма ("Троя", "Містер і місіс Сміт").

2010-ті — інтелектуальна елегантність: борода, стриманий стиль.

Сьогодні — природне старіння: сивина, зморшки, але та сама впевненість і магнетизм. Ба більше, ходять чутки про пластичні операції актора.

Бред Пітт у юності Фото: Instagram

Бред Пітт у юності Фото: Instagram

Найвідоміші фільми Бреда Пітта

1990 – 2000-ті:

"Тельма і Луїза";

"Сім";

"Бійцівський клуб";

"12 мавп";

"Троя";

"Знайомтеся, Джо Блек".

2000 – сьогодні:

"Містер і місіс Сміт";

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона";

"Безславні виродки";

"Одного разу в Голлівуді" — "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

Бреду Пітту 43 роки Фото: Instagram

Бреду Пітту 50 років Фото: Instagram

Бреду Пітту 55 років Фото: Instagram

Також він успішний кінопродюсер ("12 років рабства", "Місячне сяйво" — фільми-лауреати "Оскара").

Особисте життя

Дженніфер Еністон — шлюб у 2000–2005 роках.

— шлюб у 2000–2005 роках. Анджеліна Джолі — стосунки з 2005 року, шлюб у 2014-му, розлучення після 2016 року. Пара стала батьками шести дітей (троє з яких — біологічні). Енджі народила доньку Шайло, близнюків Нокса та Вівʼєн. Також вони всиновили синів Пакса, Меддокса та доньку Захару. Скандальне розлучення досі триває, адже вони не поділили спільний бізнес у Франції. А в Бреда дуже погані стосунки з усіма дітьми.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон Фото: Instagram

Наразі іменинник зустрічається з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон. Про їхні стосунки відомо з 2022 року. Ходили чутки, що пара вже й планує побратися.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Чутки про пластичну операцію

Косметолог і блогер Dr Jonny порівняв фото актора, зроблене у 2020 році на премії "Оскар", де, за словами косметолога, видно "нормальні ознаки старіння" у Пітта: глибокі статичні лінії, втрата об'єму біля очей і середній частині обличчя та деяка в'ялість шкіри.

Після цього Dr Jonny продемонстрував кадр Бреда, зроблений на тенісному турнірі Вімблдон влітку 2023 року.

"Якщо подивитися збоку на його профіль, ви можете побачити, що зміна контуру нижньої частини обличчя дійсно вражає. І можна сказати, що це пов'язано з підтяжкою обличчя, подивившись на його шрам", — каже косметолог.

Бред Пітт зробив пластичну операцію Фото: Скріншот

