60-річний Бред Пітт зробив пластичну операцію (фото)

Косметолог звернув увагу на зміну обличчя актора після ймовірної підтяжки. Блогер порівняв фото Пітта з різних років.

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60-річний голівудський актор Бред Пітт зробив пластичну операцію. Про це розповідає косметолог і блогер Dr Jonny.

Фахівець порівняв фото зірки фільму "До зірок", зроблене у 2020 році на премії "Оскар", де, за словами косметолога, видно "нормальні ознаки старіння" у Пітта: глибокі статичні лінії, втрата об'єму біля очей і середній частині обличчя та деяка в'ялість шкіри.

Після цього Dr Jonny продемонстрував кадр ексчоловіка Анджеліни Джолі, зроблений на тенісному турнірі Вімблдон влітку 2023 року.

"Якщо подивитися збоку на його профіль, ви можете побачити, що зміна контуру нижньої частини обличчя дійсно вражає. І можна сказати, що це пов'язано з підтяжкою обличчя, подивившись на його шрам", — розповідає фахівець.

За словами Dr Jonny, такий шрам — класичний наслідок пластичної операції на обличчі.

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Напередодні 60-річний голівудський актор знову зʼявився на публіці. Він відвідав Формулу-1 у Флориді.

Пітт продемонстрував джинсовий образ, який доповнив яскравою зеленою жилеткою.

Бред Пітт у Флориді

Нагадаємо, Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон відзначили 60-річчя актора.

Також Фокус писав про несподівану зустріч Бреда Пітта з батьком та братом Анджеліни Джолі.