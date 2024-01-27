60-летний Брэд Питт сделал пластическую операцию (фото)

Косметолог обратил внимание на изменение лица актера после вероятной подтяжки. Блогер сравнил фото Питта с разных лет.

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60-летний голливудский актер Брэд Питт сделал пластическую операцию. Об этом рассказывает косметолог и блогер Dr Jonny.

Специалист сравнил фото звезды фильма "К звездам", сделанное в 2020 году на премии "Оскар", где, по словам косметолога, видны "нормальные признаки старения" у Питта: глубокие статические линии, потеря объема у глаз и средней части лица и некоторая дряблость кожи.

После этого Dr Jonny продемонстрировал кадр экс-супруга Анджелины Джоли, сделанный на теннисном турнире Уимблдон летом 2023 года.

"Если посмотреть сбоку на его профиль, вы можете увидеть, что изменение контура нижней части лица действительно впечатляет. И можно сказать, что это связано с подтяжкой лица, посмотрев на его шрам", — рассказывает специалист.

По словам Dr Jonny, такой шрам — классическое последствие пластической операции на лице.

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Накануне 60-летний голливудский актер снова появился на публике. Он посетил Формулу-1 во Флориде.

Питт продемонстрировал джинсовый образ, который дополнил яркой зеленой жилеткой.

Брэд Питт во Флориде

Напомним, Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон отметили 60-летие актера.

Также Фокус писал о неожиданной встрече Брэда Питта с отцом и братом Анджелины Джоли.