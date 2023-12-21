Брэд Питт и его девушка появились вместе на публике в день его рождения (фото)

И Питт, и его девушка выглядели очень влюбленными.

Related video

Оскароносный американский актер Брэд Питт, который недавно отметил свое 60-летие, провел этот день в компании подруги, 34-летнего дизайнера ювелирных украшений Инес де Рамон. Более того, пара вместе появилась на ужине по этому случаю, подтвердив слухи о романе, пишет People.

Важно

Брэду Питту – 60: топ-8 знаковых фильмов в карьере легенды Голливуда

Актер и его подруга были сфотографированы на вечеринке в его честь в "Матери Волчице" в Лос-Анджелесе, на которой присутствовали близкие друзья.

Кстати, дни рождения Питта и де Рамон различаются всего на один день: у Питта он был 18 декабря, а у Инес – 19-го.

На ужин Питт пришел в черных брюках и черной рубашке на пуговицах с эклектичным золотым принтом. Его возлюбленная выбрала платье кремового цвета, сочетающееся с длинным шарфом в тон и черными колготками. В руках у нее был желтый воздушный шар.

Покидая празднование, участники были замечены с различными произведениями искусства. Один из гостей уносил большую фотографию Питта и де Рамон, корчивших смешные рожицы перед камерой. Питт, который также является художником, нес картину с изображением пары волков.

Питт и де Рамон впервые вместе появились на публике в ноябре 2022 года, когда их сфотографировали на концерте Боно в Лос-Анджелесе. В то время источники сообщали прессе, что они встречались "несколько месяцев".

В прошлом месяце инсайдеры рассказали, что продолжавшийся год роман "является первыми настоящими отношениями Брэда после его развода" с Анджелиной Джоли.

"Он представляет Инес как свою девушку. У них отличные отношения. Приятно видеть его в хорошем месте. Инес делает его очень счастливым", – рассказал друг пары.

Сейчас у Питта продолжается отпуск однако в скором времени он планирует вернуться к съемкам фильма о "Формуле 1". В новом году он возобновит съемки на гоночных трассах, в том числе на международной гоночной трассе Дейтона.

В следующем году у актера намечена премьера картины "Волки, где он воссоединится с Джорджем Клуни. Ее режиссером стал Джон Уоттс, известной своей работой над франшизой "Человек-паук: Возвращение домой". Недавно было объявлено, что Sony Pictures выпустит "Волков" в кинотеатрах до его потокового дебюта, вероятно, в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт готов перейти к новому этапу в отношениях с Инес де Рамон.