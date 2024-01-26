Брэд Питт хочет детей от Инес де Рамон: где пара сейчас живет

О новом романе голливудского актера стало известно осенью 2022 года. До этого он долгое время состоял в отношениях с Анджелиной Джоли, с которой воспитывал шестерых детей.

Related video

60-летний американский актер Брэд Питт хочет детей от своей девушки Инес де Рамон, 31. Об этом пишет inTouch Weekly.

"Брэд и Инес [де Рамон] стали очень серьезными: она переехала к нему, и они обсуждали рождение ребенка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна", — раскрывает секреты пары инсайдер издания.

В частности, источник добавил, что "часы Инес тикают". Впрочем, Брэд находится в прекрасной форме, поэтому это не станет сюрпризом, что старший голливудский актер может стать отцом ребенка, которого родит ему гораздо более молодая девушка.

Однако представитель звезды фильма "Троя" отрицает планы пары рожать наследника.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Инсайдер добавляет, что актер и дизайнер ювелирных украшений много времени проводят во французском поместье Брэда Château Miraval, которое он через суд делил с бывшей женой Анджелиной Джоли. Вместе с этим они живут и в Калифорнии. Инес чувствует себя "как дома" рядом с возлюбленным.

"Они искренне влюблены и проводят все время вместе", — отмечает источник издания.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

"И хотя они не планируют жениться — пока что — Брэд говорит, что это самые простые отношения, которые у него когда-либо были", — добавляет инсайдер.

От Анджелины Джоли, с которой он окончательно развелся только в 2023 году, у Брэда Питта подрастают шестеро детей, трое из которых биологические. 22-летний Мэддокс настолько настроен против отца, что даже свидетельствовал против него на слушании по опеке. 20-летний Пакс тем временем как-то назвал голливудского актера "ужасным человеком". А 19-летняя Захара публично отказалась от фамилии Брэда, сказав, что она "Захара Джоли".

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

"Они больше с ним не разговаривают", — признается источник.

И хотя нынешнее соглашение об опеке позволяет актеру видеться с 17-летней Шайло и 15-летними близнецами Ноксом и Вивьен, "это довольно неудобно, потому что их братья и сестры вычеркнули его из своей жизни", — добавляет инсайдер.

Напомним, Анджелина Джоли настраивает детей против Брэда Питта, по мнению актера.

Также Фокус писал о праздновании 60-летия Брэда Питта.