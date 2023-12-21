Брэд Питт отметил свое 60-летие в рубашке за 6 тысяч долларов

Актер отпраздновал свой юбилей в Париже и в Лос-Анджелесе вместе со своей девушкой Инес де Рамон.

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Брэд Питт с помпой отпраздновал свое 60-летие. Начал он отмечать в Париже вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. А потом прилетел в Лос-Анджелес, где явился на вечеринку с друзьями в рубашке с аппликацией от собственного бренда за 6000 долларов. Об этом пишет Page Six.

Оскароносный актер, которому в понедельник, 18 декабря, исполнилось 60 лет, привлек внимание блестящей золотисто-черной рубашкой с ярким рисунком.

Пара, которая встречается с конца 2022 года, была замечена в Париже в понедельник. Они прибыли еще в субботу, заселились в пятизвездочный отель Bulgari, где они провели следующий день. В понедельник, 18 декабря, когда у Питта день рождения, в отель доставили гигантские серебряные воздушные шары в форме цифры "60", и тогда и началось настоящее празднование.

Брэд Питт и Инес де Рамон в Париже

Звезда "Вавилона" и Инес де Рамон отправились в частную квартиру, чтобы насладиться вкусным ужином, приготовленным личным шеф-поваром.

Оттуда дуэт поехал в Театр дю Шатле на концерт Асафа Авидана. Вечер пара провела в отеле, а во вторник Питт и Инес вылетели обратно в Лос-Анджелес, где продолжила праздновать. В тот день их видели садящимися в частный самолет в VIP-терминале аэропорта Шарль де Голль.

По этому случаю Питт надел кашемировую рубашку с желтыми узорами, которая и привлекла внимание фотографов.

Брэд Питт и Инес де Рамон в Лос-Анджелесе

Оказалось, что это наряд из его коллекции God's True Cashmere. Именно такую рубашку купить невозможно, но в темно-синем варианте она продается за ошеломительные шесть тысяч долларов.

Все изделия являются частью капсульной коллекции, выпущенной ограниченным тиражом и созданной художником Томасом Хаусаго, присутствовавшим на вечеринке. Согласно веб-сайту бренда, коллекция описывается как "шедевр, достойный галереи, сочетающий в себе роскошную мягкость кашемира с яркой энергией индивидуального мастерства".

Брэд Питт и Инес де Рамон в Лос-Анджелесе

Линейка задумана как "коллекция одежды, которая выходит за рамки простой ткани и швов, воплощая свободу самовыражения и мысли, доверяя при этом божественному творческому процессу".

Свою "божественную" рубашку Питт сочетал с черными брюками и удобной обувью. Инес на праздник оделась в очаровательное белое платье.

На вечере Брэд был завален подарками: звезда принесла в свою машину несколько произведений искусства, изображающих двух волков — возможно, в знак уважения к его последнему кинопроекту.

Один из подарков, который вручили Питту

Инсайдеры сообщили, что Питт отметил юбилей с своими детьми и близкими друзьями.

Напомним, Брэд Питт и Инес де Рамон начали встречаться через семь лет после расставания Питта и Анджелины Джоли. Их впервые заметили вместе в ноябре 2022 года на концерте Боно. Это произошло через несколько месяцев после того, как Инес и актер Пол Уэсли развелись.