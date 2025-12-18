Брэду Питту — 62. Как изменилась внешность главного красавца планеты (фото)

Уильям Брэдли Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шоне, штат Оклахома, США. Вырос в Миссури в религиозной семье. А впоследствии стал одним из самых узнаваемых актеров во всем мире.

Сегодня Питту исполняется 62 года. По этому случаю Фокус рассказывает, как сложилась его жизнь и как менялась внешность главного красавца Голливуда.

Брэд Питт: начало пути

Брэд учился в Университете Миссури на факультете журналистики и рекламы, но бросил учебу за несколько недель до выпуска, чтобы поехать в Голливуд и стать актером.

Он начинал с эпизодических ролей, подрабатывал водителем и даже маскотом в костюме курицы, пока не получил первые серьезные роли.

Как менялась его внешность

1990-е — молодой бунтарь: длинные светлые волосы, идеальные черты ("Тельма и Луиза").

— интеллектуальная элегантность: борода, сдержанный стиль. Сегодня — естественное старение: седина, морщины, но все та же уверенность и магнетизм. Более того, ходят слухи о пластических операциях актера.

Брэд Питт в юности Фото: Instagram

Самые известные фильмы Брэда Питта

1990-2000-е:

"Тельма и Луиза";

"Семь";

"Бойцовский клуб";

"12 обезьян";

"Троя";

"Знакомьтесь, Джо Блэк".

2000 — сегодня:

"Мистер и миссис Смит";

"Загадочная история Бенджамина Баттона";

"Бесславные ублюдки";

"Однажды в Голливуде" — "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Также он успешный кинопродюсер("12 лет рабства", "Лунный свет" — фильмы-лауреаты "Оскара").

Личная жизнь

Дженнифер Энистон — брак в 2000-2005 годах.

— брак в 2000-2005 годах. Анджелина Джоли — отношения с 2005 года, брак в 2014-м, развод после 2016 года. Пара стала родителями шести детей (трое из которых — биологические). Энджи родила дочь Шайло, близнецов Нокса и Вивьен. Также они усыновили сыновей Пакса, Мэддокса и дочь Захару. Скандальный развод до сих пор продолжается, ведь они не поделили совместный бизнес во Франции. А у Брэда очень плохие отношения со всеми детьми.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Instagram

Сейчас именинник встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон. Об их отношениях известно с 2022 года. Ходили слухи, что пара уже и планирует пожениться.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Слухи о пластической операции

Косметолог и блогер Dr Jonny сравнил фото актера, сделанное в 2020 году на премии "Оскар", где, по словам косметолога, видны "нормальные признаки старения" у Питта: глубокие статические линии, потеря объема у глаз и средней части лица и некоторая дряблость кожи.

После этого Dr Jonny продемонстрировал кадр Брэда, сделанный на теннисном турнире Уимблдон летом 2023 года.

"Если посмотреть сбоку на его профиль, вы можете увидеть, что изменение контура нижней части лица действительно впечатляет. И можно сказать, что это связано с подтяжкой лица, посмотрев на его шрам", — говорит косметолог.

Брэд Питт сделал пластическую операцию Фото: скріншот

