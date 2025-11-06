Поддержите нас UA
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сняли посреди улицы (фото)

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
19-летняя Шайло Джоли-Питт | Фото: Instagram

19-летняя Шайло Джоли-Питт, старшая биологическая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.

Шайло сфотографировали, когда она выходила из своей танцевальной студии. Она была одета в привычный для себя оверсайз: объемные джинсы и свободную толстовку. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram.

Несмотря на то, что девушка накинула на голову капюшон, было хорошо видно, что она продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно подросток осветлила волосы, а теперь ее образ дополняет заметный пирсинг на нижней губе.

Известно, что в последнее время Шайло переживает период значительных личных трансформаций. Она уже съехала от матери, поселившись в отдельном доме со своей близкой подругой.

Кроме того, на фоне затянувшегося конфликта между родителями, дочь голливудских звезд недавно отказалась от фамилии отца и теперь, выступая в роли хореографа, использует творческий псевдоним.

19-летняя Шайло Джоли-Питт, старшая биологическая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта
Дочь Анджелины Джоли
Фото: Instagram

Интересно, что ранее Шайло начала выбирать более женственные образы: отрастила волосы и даже появлялась на публике с макияжем. После этого ее начали сравнивать со знаменитой матерью, Анджелиной Джоли.

