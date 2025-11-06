Дочку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зняли посеред вулиці (фото)

19-річна Шайло Джолі-Пітт, старша біологічна донька голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, потрапила в об'єктиви папараці в Лос-Анджелесі.

Шайло сфотографували, коли вона виходила зі своєї танцювальної студії. Вона була вдягнена у звичний для себе оверсайз: об'ємні джинси та вільну толстовку. Відповідні кадри опубліковані в Instagram.

Попри те, що дівчина накинула на голову капюшон, було добре видно, що вона продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю. Нещодавно підлітка висвітлила волосся, а тепер її образ доповнює помітний пірсинг на нижній губі.

Відомо, що останнім часом Шайло переживає період значних особистих трансформацій. Вона вже з'їхала від матері, оселившись в окремому будинку зі своєю близькою подругою.

Крім того, на тлі тривалого конфлікту між батьками, донька голлівудських зірок нещодавно відмовилася від прізвища батька і тепер, виступаючи в ролі хореографа, використовує творчий псевдонім.

Дочка Анджеліни Джолі Фото: Instagram

Цікаво, що раніше Шайло почала обирати більш жіночні образи: відростила волосся і навіть з'являлася на публіці з макіяжем. Після цього її почали порівнювати зі знаменитою матір'ю, Анджеліною Джолі.

