"Два года не работала ради детей": Анджелина Джоли рассказала новые детали развода с Питтом

Актриса раскрыла новые детали своего развода с Брэдом Питтом, в частности эмоциональные и финансовые трудности, которые пришлось пережить ей и детям. Ее показания прозвучали в рамках очередного этапа судебного спора бывших супругов за французское поместье Château Miraval.

Related video

В своем новом заявлении, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса, звезда подробно описала, как трудно ей и детям дался развод, пишет Page Six.

"События, которые привели к моему решению разойтись с бывшим мужем, были эмоционально сложными для меня и наших детей", — отметила Джоли в документах.

По словам актрисы, после подачи на развод она оставила Питту полный контроль и право проживания в их совместных домах в Лос-Анджелесе и Miraval, надеясь, что это "успокоит его после тяжелого периода".

Джоли подчеркнула, что она и дети — Мэддокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) и близнецы Нокс и Вивьен (17) — больше не бывали в поместье, которое ассоциируется с болезненными воспоминаниями.

После развода, по словам звезды "Малефисенты", она арендовала жилье и искала стабильное место для семьи. При этом Джоли подчеркнула, что ее сбережения были "привязаны к Miraval", и она не обращалась к Питту ни за алиментами, ни за финансовой поддержкой.

"Мне нужны были средства из этого имения, ведь я два года не работала, сосредоточившись на детях и их восстановлении", — пояснила актриса.

Она также заявила, что из-за финансовых трудностей не могла сразу приобрести жилье в Лос-Анджелесе, поэтому Питт якобы одолжил ей деньги "под проценты".

Джоли вспомнила, что еще в 2017 году рассматривала возможность продать свою долю Château Miraval Питту, но переговоры были "эмоционально тяжелыми" из-за привязанности к месту. Именно там пара поженилась, актриса провела часть беременности и впервые привезла домой новорожденных близнецов.

"Разрыв с домом, где сосредоточено столько воспоминаний, был болезненным для меня и особенно для детей", — отметила Джоли.

В документах актриса также просит суд обязать Питта компенсировать $33 тысячи расходов на адвокатов, связанных с рассмотрением его очередного иска.

Питт, со своей стороны, продолжает требовать передачи частной переписки, утверждая, что компания Stoli Group, которой Джоли продала свою долю, отказывается сотрудничать.

Ранее источники, близкие к актеру, заявляли, что главная цель Питта в этом деле — "защитить финансовые интересы детей" и их долю в семейном бизнесе. Представители актера пока не комментировали последние заявления Джоли.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анджелина Джоли разочарована тем, куда скатывается США.

Актриса исполняет главную роль в новой ленте "Тревожные люди". Для фильма звезде создали образ, который стал неожиданным для фанатов.

Кроме того, голливудская звезда тайно встречается с Джонни Деппом, с которым в свое время снялась в фильме "Турист". По слухам, знаменитости ходят на свидания, однако не спешат афишировать свои отношения.