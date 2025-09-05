Сменила имидж: Анджелина Джоли стала блондинкой (фото)

Анджелина Джоли исполняет главную роль в новой ленте "Тревожные люди". Для фильма звезде создали новый образ, который стал неожиданным для фанатов.

Голливудская актриса сменила имидж ради роли и появилась на съемочной площадке в Лондоне с коротким блонд-бобом. Ее новый стиль дополняли кремовый костюм, ярко-красная помада и маникюр в тон, пишет Page Six.

Анджелина Джоли во время съемок "Тревожные люди" Фото: Backgrid

В перерыве между кадрами рядом с Джоли был ее старший сын Мэддокс, 24 года, одетый в худи с логотипом группы Black Flag и бини.

Анджелина Джоли в фильме "Тревожные мысли"

В драме, которая является экранизацией романа Фредрика Бакмана 2019 года, Джоли исполняет роль инвестиционного банкира по имени Зара. Вместе с ней в проекте снимаются актеры Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел. Сюжет разворачивается вокруг группы незнакомцев, которые становятся заложниками неудачного грабителя банка во время дней открытых дверей.

Планы на будущее Анджелины Джоли

Пока продолжаются съемки в Великобритании, в СМИ появились сообщения, что Джоли может окончательно переехать из Лос-Анджелеса.

Инсайдеры отмечают, что актриса планирует покинуть США после того, как в 2026 году совершеннолетия достигнут ее младшие дети-близнецы Нокс и Вивьен.

"Она рассматривает несколько вариантов за границей и будет счастлива, когда сможет покинуть Лос-Анджелес", — пишут западные издания.

