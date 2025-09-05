Сменила имидж: Анджелина Джоли стала блондинкой (фото)
Анджелина Джоли исполняет главную роль в новой ленте "Тревожные люди". Для фильма звезде создали новый образ, который стал неожиданным для фанатов.
Голливудская актриса сменила имидж ради роли и появилась на съемочной площадке в Лондоне с коротким блонд-бобом. Ее новый стиль дополняли кремовый костюм, ярко-красная помада и маникюр в тон, пишет Page Six.
В перерыве между кадрами рядом с Джоли был ее старший сын Мэддокс, 24 года, одетый в худи с логотипом группы Black Flag и бини.
Анджелина Джоли в фильме "Тревожные мысли"
В драме, которая является экранизацией романа Фредрика Бакмана 2019 года, Джоли исполняет роль инвестиционного банкира по имени Зара. Вместе с ней в проекте снимаются актеры Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел. Сюжет разворачивается вокруг группы незнакомцев, которые становятся заложниками неудачного грабителя банка во время дней открытых дверей.
Планы на будущее Анджелины Джоли
Пока продолжаются съемки в Великобритании, в СМИ появились сообщения, что Джоли может окончательно переехать из Лос-Анджелеса.
Инсайдеры отмечают, что актриса планирует покинуть США после того, как в 2026 году совершеннолетия достигнут ее младшие дети-близнецы Нокс и Вивьен.
"Она рассматривает несколько вариантов за границей и будет счастлива, когда сможет покинуть Лос-Анджелес", — пишут западные издания.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анджелина Джоли продает свой дом. Она приобрела его в 2017 году за $24,5 миллиона.
- Родная дочь актрисы вышла на публику. 19-летняя Шайло Нувель Джоли выглядела как вылитая копия своей знаменитой матери, когда вышла на прогулку летним днем.
Кроме того, недавно Маша Ефросинина показалась блондинкой.