Змінила імідж: Анджеліна Джолі стала білявкою (фото)

Анджеліна Джолі виконує головну роль у новій стрічці "Тривожні люди". Для фільму зірці створили образ, який став неочікуваним для фанатів.

Related video

Голлівудська акторка змінила імідж заради ролі та з’явилася на знімальному майданчику в Лондоні з коротким блонд-бобом. Її новий стиль доповнювали кремовий костюм, яскраво-червона помада та манікюр у тон, пише Page Six.

Анджеліна Джолі під час зйомок "Тривожні люди" Фото: Backgrid

На перерві між кадрами поруч із Джолі був її старший син Меддокс, 24 роки, одягнений у худі з логотипом гурту Black Flag та біні.

Анджеліна Джолі у фільмі "Тривожні думки"

У драмі, що є екранізацією роману Фредріка Бакмана 2019 року, Джолі виконує роль інвестиційної банкірки на ім’я Зара. Разом з нею у проєкті знімаються актори Еймі Лу Вуд та Джейсон Сігел. Сюжет розгортається навколо групи незнайомців, які стають заручниками невдалого грабіжника банку під час днів відкритих дверей.

Плани на майбутнє Анджеліни Джолі

Поки тривають зйомки у Великій Британії, у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Джолі може остаточно переїхати з Лос-Анджелеса.

Інсайдери зазначають, що акторка планує залишити США після того, як у 2026 році повноліття досягнуть її молодші діти-близнюки Нокс і Вів’єн.

"Вона розглядає кілька варіантів за кордоном і буде щаслива, коли зможе покинути Лос-Анджелес", — пишуть західні видання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анджеліна Джолі продає свій дім. Вона придбала його у 2017 році за $24,5 мільйона.

Рідна донька акторки вийшла на публіку. 19-річна Шайло Нувель Джолі виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку літнім днем.

Крім того, нещодавно Маша Єфросиніна показалася білявкою.