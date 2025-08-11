Анджеліна Джолі продає свій дім: як живе найкрасивіша жінка у світі (фото)

Голлівудська акторка, яку неодноразово визнавали найкрасивішою жінкою на планеті, планує розпрощатися з розкішним маєтком легендарного кінорежисера Сесіла Б. ДеМілля. Вона придбала нерухомість у 2017 році за $24,5 мільйона.

Анджеліна Джолі готується виставити на продаж історичний особняк у престижному районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі. Будинок, зведений у 1913 році, був домівкою для знаменитого режисера культової стрічки "Десять заповідей" протягом приблизно 40 років до його смерті в 1959 році. Про це пише видання Page Six.

Апартаменти Джолі

До послуг власника шість спалень, 10 ванних кімнат, чотири каміни, великий винний льох і чайний будиночок. З маєтку відкривається вид на обсерваторію Гріффіт. На території є сади та басейн із каскадними фонтанами.

З маєтку відкривається вид на обсерваторію Гріффіт Фото: SplashNews

Під час пандемії Джолі була на ізоляції в цьому будинку разом зі своїми дітьми. Акторка також надавала притулок друзям, які постраждали від лісових пожеж у районі на початку цього року.

"Я хотіла, щоб це було близько до їхнього тата, який живе лише за п'ять хвилин звідси", — розповідала Джолі британському Vogue у 2021 році, маючи на увазі свого колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Кухня в особняку Анджеліни Джолі Фото: SplashNews

Розлучення з Піттом

Пара розлучилася 2016 року і протягом восьми років вела боротьбу щодо розподілу активів та опіки над шістьма дітьми. Хоча основні питання були врегульовані минулого року, колишні подружжя досі сперечаються через французьку виноробню Château Miraval вартістю $500 мільйонів.

Про сам будинок Джолі говорила: "Я відчувала невеликий тиск, переїжджаючи сюди. Наче пробралася туди, де тусувалися ДеМілль і Чаплін. Найбільше мені подобається те, що тут немає кімнати для розваг, але є багато доріжок і місць для прогулянок і роздумів. Я почуваюся дуже щасливою".

На території є великий басейн Фото: SplashNews

Будинок відреставрували та оновили, зберігши делікатну ліпнину, обшивку, зони відпочинку та арочні французькі двері.

Представники Анджеліни Джолі поки що не коментують інформацію про можливий продаж особняка.

Крім того, голлівудська акторка таємно зустрічається з Джонні Деппом, з яким свого часу знялася у фільмі "Турист".