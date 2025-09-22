"Я не узнаю": Анджелина Джоли сделала эмоциональное заявление о США

Оскароносная актриса Анджелина Джоли выступила с заявлением о современных Соединенных Штатах во время пресс-конференции на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там она представляет новый фильм "Кутюр" режиссера Алис Винокур.

На вопрос, чего она боится как художник и как американка, Джоли сделала паузу и вздохнула, пишет Variety.

"Это очень сложный вопрос. Я люблю свою страну, но сейчас я ее не узнаю. Моя жизнь всегда была международной — моя семья, друзья, мировоззрение. Для меня оно равное, объединенное и глобальное. Любые разделения или ограничения свободы и самовыражения очень опасны. Мы живем в трудные времена, поэтому нельзя говорить легкомысленно. Это очень серьезный период для всех нас", — сказала Джоли.

Ее слова прозвучали на фоне резонансной ситуации со свободой слова в США. Всего несколько дней назад телеканал ABC, принадлежащий Disney, снял с эфира популярное вечернее шоу Джимми Киммела "на неопределенный срок". Причиной стало решение крупного владельца телестанций Nexstar Media не показывать программу после того, как ведущий высказался об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Это первый визит Джоли на фестиваль в Сан-Себастьяне, который в этом году собрал ряд звезд первой величины, в том числе Колина Фаррелла и Дженнифер Лоуренс.

