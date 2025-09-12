Убийство Чарли Кирка: на гильзах подозреваемого Робинсона обнаружили странные надписи (фото)

После гибели консервативного комментатора Чарли Кирка в США власти обнародовали новые подробности. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о необычных надписях, которые обнаружили на гильзах пуль, связанных с подозреваемым в нападении.

Related video

Как сообщает People, подозреваемым в стрельбе стал 22-летний Тайлер Робинсон. Его задержали 11 сентября после более суток розыска.

Мужчину обвиняют в убийстве 31-летнего Кирка, который накануне выступал на мероприятии организации Turning Point USA в кампусе Университета долины Юты.

Фото: Скриншот

Робинсона арестовали после того, как он якобы признался или намекнул на это члену семьи. Тот обратился к знакомым, а впоследствии информация попала в офис шерифа. После этого подозреваемого поместили в тюрьму округа Юта.

Идентификация Тайлера Робинсона с камер наблюдения Фото: Скриншот

Что нашли на гильзах

Мотив подозреваемого пока не выяснен, однако власти предоставили детали, которые могут пролить свет на его намерения.

Во время пресс-конференции Спенсер Кокс зачитал надписи, выгравированные на патронных гильзах. На одной из пуль, выпущенных в Кирка, была надпись: "сообщение, выпуклости, ОВО, что это?".

На нестреляных гильзах, найденных вместе с винтовкой Маузер калибра .30-06 в лесополосе недалеко от университета, были зафиксированы и другие надписи. В частности: "Эй, фашист, лови" со стрелками в разных направлениях, а также "O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao" — вероятная ссылка на известную итальянскую антифашистскую песню времен Второй мировой войны.

"Я думаю, это говорит само за себя", — заявил Кокс, комментируя гильзу с антифашистской надписью.

Еще на одном патроне было выгравировано: "Если ты это читаешь, ты гей, лол", — добавил губернатор.

Ранее в сообщениях правоохранителей гравировки ошибочно описывали как якобы выражающие "трансгендерную идеологию".

Другие обстоятельства дела

По данным следствия, стрельба велась с крыши здания в более чем 200 ярдах (более 183 метров) от места происшествия. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина прыгнул с крыши и убежал в жилой район.

Кокс также заявил, что во время ужина с семьей Робинсон обсуждал визит Кирка в университет и выражал неприязнь к нему. Кроме того, сосед подозреваемого рассказал о сообщении в Discord, где тот в шутку писал: "Мне нужно забрать винтовку из пункта выдачи".

Губернатор подчеркнул, что пока власть не располагает информацией, которая бы свидетельствовала о возможной причастности других лиц к этому преступлению.

Как сообщал Фокус, в США, 10 сентября 2025 года вечером, во время дебатов в университете Юты, неизвестный открыл огонь по политическому активисту Чарли Кирку. Кирк был смертельно ранен.

Фокус также писал, что президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что Чарли Кирк умер в больнице.

Фокус также писал: в эфире новостей президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста и блогера Чарли Кирка задержан. Ему может грозить смертная казнь.