Чарли Кирк умер в больнице, — Трамп
Праворадикальный активист и соратник президента США Дональда Трампа — Чарли Кирк умер в больнице.
Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", — написал Трамп.
Он также выразил соболезнования семье Кирка.
Американский президент также приказал приспустить флаги по всей территории США в честь Чарли Кирка до воскресенья в 18:00 по местному времени.
В то же время власти все еще разыскивают подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, сообщают местные власти, пишет AP.
Напомним, в США во время дебатов подстрелили соратника Трампа Чарли Кирка.
Фокус также писал о том, что полиция задержала не того, кто стрелял в Чарли Кирка.