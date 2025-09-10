Чарли Кирк умер в больнице, — Трамп

Праворадикальный активист и соратник президента США Дональда Трампа — Чарли Кирк умер в больнице.

Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", — написал Трамп.

Он также выразил соболезнования семье Кирка.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Американский президент также приказал приспустить флаги по всей территории США в честь Чарли Кирка до воскресенья в 18:00 по местному времени.

В то же время власти все еще разыскивают подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, сообщают местные власти, пишет AP.

Напомним, в США во время дебатов подстрелили соратника Трампа Чарли Кирка.

Фокус также писал о том, что полиция задержала не того, кто стрелял в Чарли Кирка.