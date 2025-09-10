Чарлі Кірк помер у лікарні, — Трамп

Праворадикальний активіст та соратник президента США Дональда Трампа — Чарлі Кірк помер у лікарні.

Про це у своїй соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп.

"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не мав серця молоді краще, ніж Чарлі. Його любили і шанували всі, особливо я, а тепер його більше немає з нами", — написав Трамп.

Він також висловив співчуття родини Кірка.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Американський президент також наказав приспустити прапори по всій території США на честь Чарлі Кірка до неділі о 18:00 за місцевим часом.

Водночас влада все ще розшукує підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, повідомляє місцева влада, пише AP.

Нагадаємо, у США під час дебатів підстрелили соратника Трампа Чарлі Кірка.

Фокус також писав про те, що поліція затримала не того, хто стріляв у Чарлі Кірка.