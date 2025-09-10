Стрельба в США: соратника Трампа подстрелили во время дебатов (видео)

В американском штате Юта на политических дебатах стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка. Соратник Дональда Трампа в критическом состоянии, его ранили в шею.

На видео из соцсетей видно, как в Кирка стреляют во время его выступления во дворе Университета долины Юты. Кирк выступал в рамках тура "The American Comeback Tour".

Неизвестный открыл огонь по Чарли Кирку во время мероприятия. Часть СМИ писали, что соратника президента США Дональда Трампа застрелили, но канал FOX News отмечает, что Кирка госпитализировали с огнестрельным ранением.

По предварительной информации, силовики задержали снайпера, открывшего огонь по Чарли Кирку. Активист и блогер находится в критическом состоянии, так как его ранили в шею.

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс призвали молиться за жизнь Кирка.

"Отличный парень от начала до конца. Да благословит его Бог", — отреагировал Трамп в своей сети Truth Social.

Также появились кадры с Кирком, вероятно, до начала его выступления на мероприятии в Университете Юты. На кадрах он кидает фанатам кепки.

В Чарли Кирка стреляли: чем он известен?

Чарли Кирк — 31-летний политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show. Он поддерживает идеи Республиканской партии США и защищает консервативные взгляды.

Кирк основал некоммерческую организацию Turning Point USA, которая распространяет консервативные идеи среди студентов в американских ВУЗах. У него 5,2 миллиона подписчиков в соцсети X и 7,3 миллиона — в TikTok.

Также он критиковал "либеральные" идеи и призывал прекратить финансовую помощь Украине. Кирк является ярым сторонником Дональда Трампа. Активист женат, у него есть двое детей.

