Заплатил миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура, — USA Today

Дуэйн Дэвис, который является обвиняемым в убийстве рэпера Тупака Шакура, утверждает, что Шон Комбс (P. Diddy) заплатил 1 миллион долларов за его убийство.

Related video

Сам Diddy неоднократно отрицал эту информацию, однако документы, проанализированные журналистами, свидетельствуют о другом, пишет USA Today.

В частности, в распоряжении медиа оказался отчет Управления по борьбе с наркотиками, в котором подробно описывается секретный полицейский допрос Дуэйна Дэвиса. Согласно документу, Дэвис во время допроса сообщил, что кроме личной мести за своего племянника, которого Тупак Шакур со своими друзьями якобы избили накануне, у него была еще одна причина преследовать Шакура и его исполнительного директора Мариона Найта. Этой другой причиной Дэвис указал то, что Diddy назначил вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за головы этих двух мужчин.

Через несколько часов после избиения Тупак Шакур был застрелен из проезжающего автомобиля. Он умер через несколько дней, а Найт получил легкое ранение в голову и выжил.

Еще два обвинения о причастности Diddy к смерти Шакура появились в документах, поданных в рамках ряда гражданских исков против Diddy. Авторы материала указывают, что Diddy хвастался тем, что заказал убийство, и что он, возможно, заплатил за арендованный Кадиллак, который использовался во время стрельбы из автомобиля.

Отмечается, что 55-летний Diddy не был обвинен в связи со смертью Шакура и неоднократно отрицал свою причастность.

Представитель полицейского управления Лас-Вегаса сообщил USA TODAY, что Diddy никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.

Убийство Тупака Шакура

Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца. За неделю до этого он ехал в ночной клуб после того, как посетил боксерский поединок с участием Майка Тайсона.

Автомобиль, в котором находился музыкант, обстреляли. Хип-хоп-исполнитель был тяжело ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому, однако он не выжил.

Напомним, в октябре 2024 года после ареста Diddy семья Тупака Шакура заявила, что возобновляет расследование его смерти.

Фокус также писал, что 2 июля Diddy оправдали по самым серьезным пунктам обвинения.