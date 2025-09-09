Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура, — USA Today

Дуейн Девіс, який є обвинуваченим у вбивстві репера Тупака Шакура, стверджує, що Шон Комбс (P. Diddy) заплатив 1 мільйон доларів за його вбивство.

Related video

Сам Diddy неодноразово заперечував цю інформацію, проте документи, проаналізовані журналістами, свідчать про інше, пише USA Today.

Зокрема, у розпорядженні медіа опинився звіт Управління по боротьбі з наркотиками, в якому детально описується секретний поліцейський допит Дуейна Девіса. Згідно з документом, Девіс під час допиту повідомив, що окрім особистої помсти за свого племінника, якого Тупак Шакур зі своїми друзями нібито побили напередодні, у нього була ще одна причина переслідувати Шакура і його виконавчого директора Маріона Найта. Цією іншою причиною Девіс вказав те, що Diddy призначив винагороду в розмірі 1 мільйона доларів за голови цих двох чоловіків.

Через кілька годин після побиття Тупак Шакур був застрелений з проїжджаючого автомобіля. Він помер через кілька днів, а Найт отримав легке поранення в голову і вижив.

Ще два звинувачення про причетність Diddy до смерті Шакура з'явилися в документах, поданих в рамках низки цивільних позовів проти Diddy. Автори матеріалу вказують, що Diddy хвалився тим, що замовив вбивство, і що він, можливо, заплатив за орендований Кадилак, який використовувався під час стрілянини з автомобіля.

Зазначається, що 55-річний Diddy не був звинувачений у зв'язку зі смертю Шакура і неодноразово заперечував свою причетність.

Представник поліцейського управління Лас-Вегаса повідомив USA TODAY, що Diddy ніколи не був підозрюваним у вбивстві Шакура.

Вбивство Тупака Шакура

Тупак Шакур помер 13 вересня 1996 року від зупинки серця. За тиждень до цього він їхав до нічного клубу після того, як відвідав боксерський поєдинок за участю Майка Тайсона.

Автомобіль, в якому перебував музикант, обстріляли. Хіп-хоп-виконавець був важко поранений. Його під'єднали до апарату штучного життєзабезпечення і ввели в штучну кому, проте він не вижив.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року після арешту Diddy сім'я Тупака Шакура заявила, що відновлює розслідування його смерті.

Фокус також писав, що 2 липня Diddy виправдали за найсерйознішими пунктами обвинувачення.