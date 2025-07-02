Справа Puff Daddy: суд виніс вирок після двох місяців розглядів

55-річного американського репера і музичного магната Шона Комбса, більш відомого як Puff Daddy, обвинуваченого в низці тяжких злочинів, виправдали за найсерйознішими пунктами обвинувачення 2 липня.

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Його визнано невинуватим у змові з метою вимагання — головному обвинуваченні — і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. За ці злочини загрожувало довічне ув'язнення. Але присяжні визнали його винним тільки в проституції, пов'язаній із перевезенням ескорту через кордони штатів, що загрожувало йому тюремним терміном до 20 років, пише People.

Присяжні радилися загалом 13 годин протягом трьох днів.

Після винесення вердикту адвокат Комбса Марк Агніфіло попросив суддю звільнити репера з в'язниці, оскільки він був виправданий за найсерйознішими звинуваченнями, пише New York Post

"Я б запропонував звільнити його сьогодні і дозволити йому жити у своєму будинку у Флориді. Це буде застава будь-якого розміру, який ваша честь вважатиме за потрібне, можливо, мільйон доларів?" — сказав Агніфіло.

Помічник окружного прокурора Морін Комі виступила проти клопотання, стверджуючи, що Комбс все ще був засуджений за серйозні злочини і становив небезпеку.

Під час судового розгляду, який розпочався в травні, прокурори викликали 34 свідки протягом 29 днів для дачі показань. Серед них була Кассандра "Кессі" Вентура, колишня подруга Комбса, з якою він мав стосунки протягом 11 років. Вона першою звинуватила його в сексуальному насильстві.

Прокурори намагалися довести, що її примусили до участі в "Freak Offs", які являли собою складні сексуальні вистави з чоловіками, що працюють у секс-індустрії.

Вентура давала свідчення кілька днів, перебуваючи на восьмому з половиною місяці вагітності. Вона докладно описала все, що робив із нею і з іншими Шон.

Адвокати Комбса протягом усього судового розгляду стверджували, що сексуальні контакти були добровільними, і представили кілька речових доказів, включно з текстовими повідомленнями,

Хоча Комбс, який від самого початку спростовував усі звинувачення, був виправданий за найсерйознішими пунктами, проти нього є ще кілька десятків позовів, де його звинувачують у сексуальних домаганнях і насильстві як жінки, так і чоловіки.

Однак перемога у федеральному суді додала магнату впевненості, що і нові звинувачення проти нього не будуть доведені.

Шон Комбс був заарештований 16 вересня минулого року і весь цей час перебував у в'язниці в Брукліні. Він тричі намагався вийти під заставу, але безуспішно, а його адвокати вимагали у судді змусити замовкнути свідків.

У ЗМІ писали, що сім'я репера погрожувала позивачам і шукала проти них компромат.

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